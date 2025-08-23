هونغ كونغ : توّج الأهلي بطلا لمسابقة الكأس السوبر السعودية في كرة القدم بفوزه على النصر بركلات الترجيح 5 3 بعد تعادلهما 2 2 في الوقت الاصلي السبت، على ملعب هونغ كونغ الدولي أمام قرابة 30 ألف متفرج.

تقدم النصر مرتين عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 من ركلة جزاء) والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (82)، وعادل الأهلي بفضل العاجي فرانك كيسييه (45+6) والبرازيلي روجر إيبانيس دا سيلفا (89). نجح الأهلي بطل آسيا للنخبة في ترجمة جميع ركلاته الترجيحية، فيما أهدر عبدالله الخيبري لاعب النصر.

وهو اللقب الثاني للأهلي في المسابقة بعد عام 2016، في حين أخفق النصر المتوّج عامي 2020 و2021 في إضافة لقب ثالث إلى خزائنه.

واعتبرت المواجهة بين البرتغالي جورجي جيزوس مدرب النصر والألماني ماتياس ياسله مدرب الأهلي، مألوفة حيث يعرف كل منهما الآخر، إذ التقيا في الموسمين الماضيين 6 مرات، 4 في الدوري ومرة في السوبر ومرة في بطولة آسيا للنخبة.

وحسم جيزوس الذي كان مدربا للهلال أول 4 مواجهات، منها واحدة بركلات الترجيح، فيما تفوق يالسه في المباريات الثلاث الاخيرة.

استهل الأهلي اللقاء ضاغطا، فانفرد مهاجمه الإنكليزي إيفان توني بعد 15 دقيقة من صافرة البداية بالحارس البرتغالي بينتو، ليمرر الكرة إلى الجزائري رياض محرز الذي فشل في السيطرة عليها مفوتا فرصة ذهبية (15).

ردّ النصر الذي افتقد لجهود مهاجمه السنغالي ساديو مانيه المطرود بالبطاقة الحمراء في الفوز على الاتحاد في المباراة الماضية، سريعا بعد دقيقة حين انفرد البرازيلي ويسلي بالحارس السنغالي إدوارد ميندي، ليسدد الكرة أرضية خارج الخشبات الثلاث.

وكاد الوافد الجديد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس يفتتح التسجيل بعد هفوة دفاعية، إلّا أن ميندي كان بالمرصاد لتسديدته (19).

وكاد المخضرم رونالدو أن يفعلها بعدما استغل عرضية من الوافد الجديد الآخر الفرنسي كينغسلي كومان، تابعها بمقصية رائعة تصدى لها ميندي (22).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعدما لمس علي مجرشي الكرة داخل المنطقة المحرمة عقب عرضية من أيمن يحيى، تصدى لها النجم رونالدو بنجاح في منتصف المرمى (41).

وهذا الهدف الـ100 لرونالدو مع النصر، ليصبح بذلك ابن الـ40 عاما أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف مع 4 أندية مختلفة ومنتخب وطني.

وسجل توني هدفا في الدقيقة 45 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ونجح الأهلي في ادراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر لاعب وسطه كيسييه بعد تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء استقرت على يسار بينتو.

في الشوط الثاني، سدد فراس البريكان بعد عرضية من توني كرة اصطدمت القائم الأيسر (71)، قبل أن يعيد بروزوفيتش التقدم للنصر بعد خطأ دفاعي استغله ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد على يسار ميندي (82).

وأعاد البرازيلي إيبانيس إحياء آمال الأهلي بتسجيله هدف التعادل القاتل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي برأسية استقرت في الشباك.