لندن : لن يمنع مدرب تشلسي الإنكليزي لاعبيه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أثار الانتقال الوشيك للاعب أليخاندرو غارناتشو من مانشستر يونايتد تساؤلات حول حضوره على الانترنت.

وحضر غارناتشو الجمعة إلى مركز كوبهام التدريبي تمهيدا لانتقاله إلى تشلسي مقابل 40 مليون جنيه استرليني (54 مليون دولار) قادما من الشياطين الحمر.

وتوترت علاقة الأرجنتيني مع مدربه في يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، منذ أن أبعده عن التشكيلة الأساسية لنهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الذي خسره أمام توتنهام في أيار/مايو.

أثار ابن الحادية والعشرين بعد المباراة الشكوك حول مستقبله في ملعب أولد ترافورد ونشر شقيقه على موقع انستغرام ان أموريم "ألقى باللاعب تحت الحافلة".

وعندما كان يمضي إجازته في حزيران/يونيو، نشر الجناح صورة يرتدي فيها قميص أستون فيلا باسم زميله السابق في يونايتد ماركوس راشفورد، في تأييد صريح للمهاجم الذي قرر الرحيل عن يونايتد، ما أثار استياء جماهير "الشياطين الحمر".

ولطالما أبدى الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشلسي، استياءه من استخدام لاعبيه منصات التواصل، لكنه قال انه مشغول كفاية ليلعب دور الشرطي حول أنشطة لاعبيه على الانترنت.

قال ماريسكا "لن أقول لهم لا تستخدموا وسائل التواصل. لديهم عائلة حولهم يمكنها تقديم النصائح لهم".

تابع "لدي أربعة أطفال وأحاول تقديم النصائح لهم، لكن إذا احتجت لتقديم النصائح لـ25 لاعبا إضافيا ستكون الامور معقدة".

أردف "يحق لأي شخص أن يفعل ما يشاء، أو يقول ما يشاء. لكن في النهاية، يتعلق الأمر بالاحترام".

وواجه ماريسكا في الأسابيع الأولى من الموسم اسئلة تتعلق بسلوك لاعبيه على منصات التواصل، بعد إزالة المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا كل الإشارات إلى تشلسي من حساباته، بعد تركه على مقاعد البدلاء خلال التعادل السلبي مع كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية من برميرليغ.