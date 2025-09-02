لندن : عزّز الدوري الإنكليزي مكانته الأكثر تنافسية في عالم كرة القدم بعد حجم إنفاق قياسي في سوق الانتقالات الصيفي بلغ 3 مليارات جنيه استرليني (4 مليارات دولار أميركي)، بحسب ما كشفته شركة التدقيق المالية ديلويت.

وأُغلق سوق الانتقالات بشكل مثير منتصف ليل الإثنين عقب إعلان ليفربول حامل اللقب عن التعاقد بصفقة بريطانية قياسية مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك مقابل 125 مليون جنيه استرليني.

وفقا لشركة ديلويت، فإن إجمالي الإنفاق الذي تجاوز 3 مليارات جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الأخيرة يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 2.4 مليار جنيه استرليني، والمسجّل في عام 2023، بأكثر من 650 مليون جنيه.

وتجاوز إجمالي الإنفاق ملياري جنيه إسترليني للصيف الثالث تواليا، إلا أنها المرة الأولى التي يجتاز فيها عتبة الـ 3 مليارات.

تجاوز الإنفاق في الدوري الممتاز مجموع ما أنفقته باقي الدوريات الكبرى في أوروبا مجتمعة، مشكّلا 51 في المئة من إجمالي الإنفاق الإجمالي بين هذه الدوريات (إنكلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا).

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة الأعمال الرياضية بشركة ديلويت "صيف ثالث يحطم الأرقام القياسية في حجم إنفاق الدوري الإنكليزي خلال أربع سنوات، يُرسل رسالة واضحة مفادها أنه، رغم تراجع الإنفاق في بقية أنحاء القارة، فإن الأندية لا تُظهر أي نية لإبطاء استثماراتها في المنتج المعروض على أرض الملعب".