باريس : سيقام نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لعام 2027 على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد، وفقا لما أعلنه الإتحاد الأوروبي للعبة الخميس.

وستكون المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب أتلتيكو مدريد نهائي المسابقة القارية المرموقة بعد عام 2019، عندما تغلب ليفربول الإنكليزي على مواطنه توتنهام.

وتنافست العاصمة الإسبانية مع عاصمة أذربيجيان باكو لاحتضان النهائي، إلا أن الإتحاد القاري اختار مدريد إثر اجتماع للجنة التنفيذية في تيرانا.

تجدر الإشارة الى أنّ نهائي النسخة المقبلة سيقام في بوادبست في 30 أيار/مايو 2026.