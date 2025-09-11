طوكيو : قال السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس، حامل الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة، الخميس إنه يأمل في أن تكون بطولة العالم في طوكيو أكثر متعة من دورة الألعاب الأولمبية هناك قبل أربع سنوات حين أقيمت خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، واصفا إياها بـ "أشبه بنهاية العالم".

أُقيمت ألعاب طوكيو التي تأجلت لمدة عام عن موعدها (2021) بسبب الجائحة في ظل ظروف صارمة لمنع انتشار الوباء، فمُنعت الجماهير من حضور معظم الفعاليات فيما اضطر الرياضيون إلى الخضوع للفحوصات والامتثال لقوانين التباعد الاجتماعي.

طوّق دوبلانتيس (25 عاما) عنقه بالمعدن الأصفر، ولكن على غرار باقي الرياضيين تسلّم ميداليته مرتديا كمامة في ملعب فارغ من الجمهور.

هذه المرة، ستغيب هذه القيود عندما تنطلق بطولة العالم السبت وتستمر حتى 21 الشهر الحالي، حيث من المتوقع أن يتوافد المشجعون إلى الملعب الوطني في طوكيو الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج.

ويسعى دوبلانتيس إلى تحطيم رقمه القياسي العالمي للمرة الرابعة عشرة، في حين صرّح أنه يأمل في الاستمتاع بالتجربة أكثر من أولمبياد طوكيو.

قال السويدي المولود في الولايات المتحدة "كان الأمر غريبا للجميع، بل أشبه بنهاية العالم إلى حد ما".

وأضاف "ليست ممتعة (الالعاب الاولمبية) من نواح كثيرة، بل مخيفة فحسب".

وتابع "أنا سعيد بتجربة أكثر واقعية، حيث تُدرك المعنى الحقيقي للرياضة، وهو جمع الناس معا والشعور بالانتماء إلى مجتمع واحد".

ويُعدّ دوبلانتيس أحد أبرز الأسماء المنافسة على الذهب في طوكيو، حيث يسعى للفوز بلقبه العالمي الثالث.

ورغم أن اليوناني إيمانويل كاراليس يتربص بالسويدي، إلّا أن دوبلانتيس لا يُقهر عندما يكون في قمة مستواه، ويصل إلى طوكيو منتشيا من فوزه في نهائي الدوري الماسي في زوريخ.

كما حسّن رقمه القياسي العالمي إلى 6.29 أمتار في لقاء بودابست الشهر الماضي.

قال دوبلانتيس إنه كان "هادئا ومرتاحا" قبل بطولة العالم، حيث من المُرجّح أن تشكّل درجات الحرارة المرتفعة عاملا مؤثرا في العديد من المنافسات.