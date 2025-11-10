باريس : سيواصل السائق الفرنسي سيباستيان أوجييه مشاركته في بطولات العالم للراليات "دبليو آر سي" مع تويوتا ضمن برنامج جزئي جديد للعام المقبل، على أن ينضم إلى السويدي أوليفر سولبيرغ الذي سيشارك في سن الـ 24 في عامه الاول الكامل في الفئة الاولى، وفقا لما أعلن الصانع الياباني الإثنين.

قال أوجييه في بيان "خطة العام المقبل ستكون مماثلة للمواسم القليلة الماضية: المشاركة في جزء من البرنامج بهدف مساعدة الفريق على مواصلة الفوز بالراليات والبطولات".

ولم يكشف الفرنسي البالغ 41 عاما عن الجولات التي سيشارك فيها، باستثناء رالي مونتي كارلو في كانون الثاني/يناير.

واعتاد أوجييه منذ عام 2022 على المشاركة في جولات محددة ضمن روزنامة بطولة العالم للراليات، بألوان فريق تويوتا.

وهذا العام، ورغم غيابه عن ثلاث جولات، دخل أوجييه في دائرة الصراع على البطولة العالمية ضمن سعيه للفوز بلقبه التاسع، وذلك بفوزه برالي اليابان الاحد، قبل الجولة الأخيرة التي ستقام في السعودية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي حال نجح في إحراز لقبه العالمي التاسع، فسيعادل رقم مواطنه سيباستيان لوب (51 عاما) صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات (80).

قال أوجييه لوكالة فرانس برس "لست مهووسا بذلك على الإطلاق. إذا حدث ذلك، فسأكون فخورا بالطبع بالانضمام إلى أسطورة الراليات الفرنسي الآخر، سيباستيان لوب (...)، لكن من الواضح أن هذا ليس ما يحفزني يوميا".

وأضاف "أتمنى أن أستمر على هذا المنوال لأطول فترة ممكنة، وأن أستمتع به قدر الإمكان، وأن أسعى لتحقيق الانتصارات".

وإلى جانب أوجييه، لا يزال الويلزي إلفين إيفانز ينافس على اللقب حيث يتصدر البريطاني (36 عاما) الترتيب العام بفارق بثلاث نقاط عن الفرنسي (272 مقابل 269).

ومن المتوقع أن يحافظ إيفانز على مقعده مع تويوتا لجميع الجولات في العام المقبل.

كما لا زال زميلهما الفنلندي كالي روفانبيرا الذي أعلن رحيله عن الراليات العام المقبل للتركيز على سيارات المقعد الأحادي، يملك فرصة حسابية للفوز باللقب الثالث في مسيرته بعد عامي 2022 و2023، حيث يتأخر في المركز الثالث بفارق 24 نقطة عن إيفانز.

ولتعويض رحيل روفانبيرا، سيعتمد تويوتا على السويدي سولبيرغ، نجل بيتر سولبيرغ بطل العالم السابق عام 2003، العام المقبل، بعدما حسم هذا العام لقب بطولة العالم للراليات "دبليو ار سي2".

وبعد مشاركته الاولى في فئة "دبليو ار سي 1" عام 2022 مع هيونداي، شارك سولبيرغ في العديد من الجولات العالمية، بما في ذلك رالي إستونيا في تموز/يوليو الماضي الذي فاز به على متن سيارة تويوتا.