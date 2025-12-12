بيروت (لبنان) : يخوض ميلان ونابولي حامل اللقب اللذان يتشاركان الصدارة، البروفة الأخيرة قبل موقعتهما المنتظرة في 18 الحالي، حين يلتقي الأول مع ضيفه ساسوولو والثاني مع مضيفه أودينيزي الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر ميلان الترتيب بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي ومن خلفهما إنتر بفارق نقطة فقط، ما يعني أن الأمور قد تنقلب رأسا على عقب في يوم واحد حتى قبل الموقعة المنتظرة بينهما على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وكان روما الخاسر الأكبر في الأسبوعين الأخيرين، إذ تنازل أولا عن الصدارة لنابولي بالخسارة أمامه 0 1 في العاصمة، ثم بات متخلفا عن الفريق الجنوبي وميلان بفارق 4 نقاط بسقوطه الأحد الماضي على أرض كالياري 0 1.

في "سان سيرو"، سيكون ميلان الأحد أمام مهمة صعبة ضد ساسوولو الثامن في أول مواجهة بين الفريقين منذ الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس في كانون الأول/ديسمبر الماضي حين خرج "روسونيري" منتصرا على أرضه بنتيجة ساحقة 6 1.

ويمكن القول أن ساسوولو متمرس في التفوق على ميلان في "سان سيرو" بعدما تغلب عليه ثلاث مرات متتالية بين 2021 و2023، إحداها بنتيجة ساحقة 5 2، قبل أن يخسر في زيارتيه الأخيرتين.

لكن ميلان الحالي بقيادة مدربه الجديد القديم ماسيميليانو أليغري مختلف وأثبت ذلك في المرحلة الماضية حين قلب تخلفه أمام مضيفه تورينو بهدفين نظيفين إلى فوز 3 2 بفضل ثنائية للبديل الأميركي كريستيان بوليسيتش وهدف رائع من مسافة بعيدة للفرنسي أدريان رابيو الذي أعاد فريقه إلى اللقاء.

وبقي بوليسيتش على مقاعد البدلاء ضد تورينو بسبب إصابته بالإنفلونزا، فيما غاب أليغري عن الخطوط الجانبية بسبب الإيقاف.

بالنسبة للأميركي البالغ 27 عاما "الأمر الأهم على الإطلاق ليس الهدفين بل أننا فزنا بالمباراة"، فيما رأى لاعب يوفنتوس السابق رابيو أنه "لا يمكنك بدء المباراة بتلقي هدفين بهذه السهولة، علينا مراجعة الفيديو بتأن ومواصلة العمل".

نابولي وإنتر لمداواة جراحهما القارية

على ملعب "بلو إينرجي ستاديوم" في أوديني، يعود نابولي إلى معركته المحلية بعد زيارة محبطة في منتصف الأسبوع إلى البرتغال حيث سقط فريق المدرب أنتونيو كونتي أمام بنفيكا 0 2 في دوري أبطال أوروبا، متراجعا نتيجة ذلك إلى المركز الثالث والعشرين في المجموعة الموحدة، بفارق نقطة فقط عن المركز الخامس والعشرين، الأول خارج حسابات التأهل إلى ملحق ثمن النهائي والذي يحتله بنفيكا بالذات.

لكن على صعيد الدوري، لا يبدو أن فريق كونتي في وضع مهزوز قبل حلوله الأحد على أودينيزي الحادي عشر، إذ أنه قادم من فوز على غريمه يوفنتوس 2 1، بعدما تغلب في وقت سابق على إنتر 3 1، أتالانتا 3 1 وروما 1 0.

وتلقى النادي الجنوبي خبرا سارا بعودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى التمارين الثلاثاء بعد أشهر من الإصابة.

ولم يشارك لوكاكو البالغ 32 عاما في أي مباراة رسمية مع نابولي هذا الموسم جراء تعرضه لإصابة في الفخذ خلال ودية قبل انطلاق الدوري.

قال لوكاكو للصحافيين على هامش التمارين "أراكم قريبا" وهو يهم بالنزول إلى أرض الملعب، لكن فريق كونتي ما زال يفتقد العديد من لاعبيه المؤثرين، آخرهم لاعب الوسط السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا الذي انضم إلى البلجيكي كيفن دي بروين والكاميروني أندري فرانك زامبو أنغيسا.

وعلى غرار نابولي، يتألق إنتر محليا لكنه عانى مؤخرا في دوري الأبطال إذ مني في منتصف الأسبوع بهزيمة ثانية تواليا وجاءت على يد ضيفه ليفربول الإنكليزي 0 1، بعدما سقط قبلها أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1 2.

وبعدما كان شريكا في صدارة المجموعة الموحدة بأربعة انتصارات متتالية، تراجع فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو الذي يحل الأحد ضيفا على جنوى الرابع عشر، إلى المركز السادس بفارق 6 نقاط عن أرسنال الإنكليزي المتصدر.