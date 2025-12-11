إيلاف من الرباط: تمكن المنتخب المغربي - الرديف لكرة القدم، الخميس، من الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب – 2025، في أعقاب فوزه على نظيره السوري، بهدف لصفر، على أرضية ملعب خليفة الدولي.

وبفوزه في دور الربع، يكون المنتخب المغربي أول الواصلين إلى دور نصف النهائي، في انتظار الفائزين من مواجهات السعودية ضد فلسطين، والجزائر ضد الإمارات، والعراق ضد الأردن.

وفرض المنتخب المغربي شخصيته على مختلف أطوار المقابلة التي جاء شوطها متكافئا نسبيا، قبل أن يتحسن أداء أبناء المدرب طارق السكتيوي خلال الشوط الثاني الذي سنحت للاعبيه فرص عديدة، لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف لغياب الفعالية وتألق حارس مرمى المنتخب السوري، قبل أن يتمكن قلب هجومه وليد أزارو من توقيع هدف الفوز، في الدقيقة 79.

ويواجه المنتخب المغربي في نصف النهائي المتأهل من مباراة الجزائر والإمارات، التي تقام الجمعة.