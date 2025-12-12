لندن : ستكون الأنظار كلها شاخصة الى المستقبل الضبابي للنجم المصري محمد صلاح عندما يتواجه فريقه ليفربول حامل اللقب مع مضيفه برايتون السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، على وقع اشتعال معركة الصدارة بين أرسنال ومانشستر سيتي.

وألمح صلاح سابقا بأن مباراة السبت في أنفيلد قد تكون الأخيرة مع بطل انكلترا، بعد أن وجّه انتقادات لاذعة لمدربه الهولندي ارنه سلوت وإدارة النادي في مقابلة نارية.

من ناحية أخرى، يبحث أرسنال عن التمسك بصدارته عندما يستضيف ولفرهامبتون الجريح والذي خسر مبارياته الثماني الأخيرة وبات يتخلف بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان.

ويواجه سيتي ثاني الترتيب بفارق نقطتين عن الـ "غانرز" زيارة محفوفة بالمخاطر إلى لندن لمواجهة كريستال بالاس المتألق.

صلاح تحت الأضواء

من الصعب حتى اللحظة إيجاد طريق العودة بالنسبة لصلاح في أنفيلد إلا في حال اعتذر من سلوت والنادي.

اتهم المهاجم الدولي المصري ليفربول بـ "التخلي عنه" مشيرا إلى انهيار علاقته بالمدرب بعدما بقي على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية من بينها التعادل امام ليدز 3 3 الأسبوع الماضي من دون أن يشركه نهائيا.

ولم يكن ابن الـ 33 عاما ضمن المسافرين مع الفريق لمواجهة انتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها الـ"ريدز" 1 0، قبل أن ينشر صورة له منفردا في مركز اللياقة البدنية للنادي على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقام صلاح الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، بدعوة عائلته للمباراة أمام برايتون.

وقال للصحافيين "سأكون في أنفيلد لأودّع الجماهير ثم أذهب إلى كأس أمم إفريقيا. لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".

لكن في حال استمرت الامور على حالها، فإنّ صلاح الذي ارتبط اسمه بامكانية الانتقال الى الدوري السعودي، قد لا يتسنى له حتى وداع الجماهير.

من المستحيل توقع ما ستؤول إليه هذه القضية الشائكة، لكن ثمة احتمال بارز أن اللاعب الذي يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي (250 هدفا في 420 مباراة) لن يرتدي القميص مرة أخرى.

أرسنال يستضيف ولفرهامبتون المأزوم

يسعى أرسنال لاستعادة توازنه في الدوري الممتاز بعد تعرّضه الأسبوع الماضي لخسارته الأولى منذ آب/أغسطس الماضي أمام استون فيلا، بمواجهة ولفرهامبتون المأزوم.

اكتفى ولفرهامبتون بحصد نقطتين من مبارياته الـ 15 الأولى، ويتجه بثبات نحو تقديم أسوأ موسم في تاريخ الدوري.

يملك ولفرهامبتون هذا الرقم غير المرغوب به والذي حققه في موسم 2007 2008 عندما حصد 11 نقطة فقط.

وبعد الخسارة من أستون فيلا الأسبوع الماضي، استفاد سيتي على أكمل وجه لتقليص الفارق مع أرسنال إلى نقطتين فقط، ما أشعل السباق على اللقب من جديد.

لكن النادي اللندني استعاد توازنه بعد اكتساحه كلوب بروج البلجيكي 3 0 في منتصف الأسبوع في مسابقة دوري أبطال اوروبا، رافعا رصيده بالعلامة الكاملة إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة.

ويستمر غياب بعض الركائز المهمة عن تشكيلة فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا على غرار البرازيل غابريال والفرنسي ويليام صليبا اللذين لم يشاركا في المباريات الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات.

بالاس لتجديد الفوز على سيتي

بلغ كريستال بالاس النقطة الـ 26 بعد 15 مباراة في الدوري، وهي افضل انطلاقة له على الإطلاق في "برميرليغ" وضعف ما حققه حتى هذه المرحلة الموسم الماضي.

وكانت من أبرز العلامات المضيئة للفريق في العام 2025 عندما تغلب على سيتي في نهائي كأس انكلترا في أيار/مايو ليضمن مشاركته القارية هذا الموسم.

ويعيش بالاس اياما استثنائية إذ يحتل المركز الرابع في الترتيب وحقق انتصارات لافتة، إحداها على ليفربول.

ورغم الانطلاقة العادية للموسم الحالي، نجح سيتي تدريجيا في تسلق سلم الترتيب حيث عاد ليشكّل منافسا حقيقيا لأرسنال على لقب الدوري، ويطمح لتحقيق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات من بوابة كريستال بالاس.

ويعوّل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على سجله الإيجابي في "سيلهورست بارك" حيث لم يخسر منذ عام 2015.