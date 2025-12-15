إيلاف من الدوحة: ضرب المنتخب الأردني "المتوهج" موعداً مع نظيره المغربي في نهائي كأس العرب، بعد تفوقهما "المغرب والأردن" على الجميع طوال مشوار البطولة المقامة في الدوحة، ليكون النهائي العربي ملكياً خالصاً بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية.

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي كأس العرب 2025 الخميس القادم، وبالتحديد في تمام الساعة مساءً بتوقيت السعودية، ويحتضن ملعب «لوسيل» في قطر، مباراة المغرب ضد الأردن في نهائي كأس العرب "نسخة 2025".

فقد فاز منتخب الأردن 1-0 على نظيره السعودي في قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم اليوم الاثنين في الدوحة ليلاقي المغرب في نهائي البطولة.

سجل نزار الرشدان هدف الأردن والمباراة الوحيد في الدقيقة ‭66‬ من اللقاء الذي أقيم في اتاد البيت بالدوحة إثر تمريرة عرضية من زميله محمود مرضي قابلها الرشدان بضربة رأس قوية في الشباك.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد وليد الأحمد لاعب السعودية بعد عرقلته لعلي علوان مهاجم الأردن اثر انفراده بالمرمى.

شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، مع ندية عالية وسيطرة دفاعية متبادلة، فيما استمرت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.

المغرب في النهائي

كما حجز المنتخب المغربي مقعده في المباراة النهائية لكأس العرب لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في مواجهة نصف النهائي التي جرت مساء الإثنين على أرضية استاد خليفة الدولي.

وافتتح المهاجم كريم البركاوي التسجيل للمغرب في الدقيقة 28 بضربة رأس، مانحا فريقه الأفضلية في الشوط الأول. وقدم المنتخب الإماراتي مباراة تكتيكية، سعى فيها لإغلاق المساحات والاعتماد على التحولات السريعة، خاصة بعد تلقي هدف الافتتاح.

وبالرغم من محاولات منتخب الإمارات، الذي أقصى حامل اللقب الجزائر في ربع النهائي بركلات الترجيح، لتنظيم صفوفه والضغط في الشوط الثاني، إلا أن العارضة تدخلت لمنع هدف التعادل لصالح الإماراتي برونو دي أوليفيرا.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل أشرف المهديوي الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 83، ليخفف الضغط عن فريقه، قبل أن يختتم البديل عبد الرزاق حمد الله التسجيل بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (91).

وفي شهادة تألق جديدة للكرة المغربية سوف يكون النهائي العربي المرتقب بين المغربي طارق السيكتيوي مدرب منتخب المغرب "الرديف" ومواطنه جمال السلامي مدرب منتخب الأردن.