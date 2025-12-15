إيلاف من الرباط: تمكن المنتخب المغربي - الرديف لكرة القدم، الاثنين، من بلوغ نهائي بطولة كأس العرب – 2025، في أعقاب فوزه على نظيره الإماراتي، بثلاثةأهداف لصفر، على أرضية ملعب خليفة الدولي.

ويواجه المنتخب المغربي في لقاء النهائي أحد الفائزين في لقاء السعودية ضد الأردن.

وفرض المنتخب المغربي شخصيته على مختلف أطوار المقابلة التي جاء شوطها الأول مغربيا توّجه أبناء المدرب طارق السكتيوي، بهدف أول في الدقيقة 29 عن طريق كريم البركاوي.

وحاول المنتخب الإماراتي تعديل النتيجة في الشوط الثاني من دون أن يتوفق في ذلك، بفعل صلابة الدفاع المغربي، وحسن تجانس خطوطه الثلاثة.

ونجح بدلاء المنتخب المغربي في إضافة الهدفين الثاني والثالث، تواليا عن طريق أشرف المهديوي في الدقيقة 82 وعبد الرزاق حمد الله في آخر أنفاس المقابلة.

