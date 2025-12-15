بيروت (لبنان) : بعدما أنهى الموسم الماضي سادسا، متقدما على فرق مثل لاتسيو وميلان وبولونيا بطل الكأس، دخل فيورنتينا في نفق مظلم بعد فشله في تحقيق أي انتصار خلال المراحل الـ15 الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في مباراة الأحد ضد فيرونا الذي يصارع مثله من أجل البقاء بين الكبار، سقط "فيولا" على أرضه 1 2 وتلقى بذلك هزيمته التاسعة للموسم، ما جعله مبتعدا بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان.

يقبع فيورنتينا في المركز العشرين الأخير من دون فوز مقابل 6 تعادلات، ما يجعله مهددا بمغادرة دوري الأضواء للمرة الأولى منذ عام 2002.

وهذه المرة الثالثة فقط في تاريخ النادي التي يفشل فيها بتحقيق أي فوز خلال 15 مباراة، بعد أولى موسم 1937 1938 وثانية موسم 1970 1971.

وبعد خسارة الأحد أمام فيرونا، فرض النادي تعتيما إعلاميا ومنع اللاعبين والطاقم الفني والإداريين من التحدث إلى وسائل الإعلام، ونُقِل الفريق بباصات صغيرة داكنة الزجاج عوضا عن الحافلة التقليدية.

وأفاد موقع "سكاي سبورت" الإيطالي بأن إدارة النادي أرسلت الفريق إلى معسكر مغلق لم يحدد مكانه، من أجل التحضير لمباراته الخميس ضد لوزان السويسري في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة "كونفرنس ليغ"، على أمل أن ينال إحدى البطاقات الثماني الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي.

ويحتل "فيولا" حاليا المركز الحادي عشر بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمتين، بفارق نقطة فقط عن منطقة التأهل المباشر إلى ثمن نهائي المسابقة التي خسر مباراتها النهائية مرتين تواليا عامي 2023 و2024.

ولا يبدو أن الاستعانة بباولو فانولي للاشراف على الفريق خلفا لستيفانو بيولي أعطى ثماره، ما يرجح أن يلقى نفس مصير الأخير وأن يُقال من منصبه بعد اكثر من شهر بقليل على توليه المهمة، أي أقل من مدة الأربعة أشهر التي أمضاها سلفه في هذا المنصب.

وإدراكا منهم بأن النادي قد يحتفل الموسم المقبل في الدرجة الثانية بمرور 100 عام على تأسيسه، تجمهر مشجعو "فيولا" خارج الملعب، موجهين اللوم بشكل خاص لمديري النادي أليساندرو فيراري وروبرتو غوراتي وفق صحيفة "غازيتا ديلو سبورت".