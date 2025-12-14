برلين : أنقذ المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ من الخسارة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، عندما ترجم ركلة جزاء إلى هدف التعادل 2 2 قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة ضد ضيفه ماينتس صاحب المركز الأخير الأحد في المرحلة الرابعة عشرة.

وكان ماينتس في طريقه إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل وإلحاق الخسارة الأولى ببايرن ميونيخ في البوندسليغا هذا الموسم والثانية في مختلف المسابقات بعد خسارته أمام أرسنال الإنكليزي 1 3 في دوري أبطال أوروبا، عندما قلب تخلفه إلى تقدم 2 1 حتى الدقيقة 87 حيث أدرك كاين التعادل من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه.

وفشل النادي البافاري الذي تفادى الخسارة الأولى في الدوري منذ آذار/مارس الماضي، في استغلال خسارة مطارده المباشر لايبزيغ أمام أونيون برلين 1 3 الجمعة في افتتاح المرحلة، مئة بالمئة واكتفى بنقطة واحدة وسع بها الفارق إلى تسع نقاط بينهما بعدما كان مرشحا إلى رفعه إلى 11 نقطة.

واستهل بايرن ميونيخ المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما افتتح التسجيل عبر لاعب وسطه الواعد لينارت كارل إثر تمريرة من سيرج غنابري (29)، لكن ماينتس الذي حقق فوزا واحدا فقط حتى الآن هذا الموسم، أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول عبر البولندي كاسبر بودتولسكي برأسية إثر ركلة حرة انبرى لها الدنماركي ويليام بوفيغ بذكاء.

ومنح لاعب الوسط الدولي الكوري الجنوبي جاي سونغ لي التقدم لماينتس بضربة رأس رائعة (67).

وكما فعل عندما سجل هدف التعادل أمام أونيون برلين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مدركا التعادل 2 2 أيضا، وهي المرة الوحيدة التي فقد فيها حامل اللقب نقاطا هذا الموسم قبل مباراة اليوم، كان قائد إنكلترا مرة أخرى صانع الفارق في اللحظات الأخيرة.

سقط كاين داخل المنطقة بسبب مسك قميصه من قبل بوتولسكي فاقتنص ركلة جزاء انبرى لها بثبات محرزا هدفه الثامن عشر في الدوري هذا الموسم، والـ29 في جميع المسابقات.

دورتموند يفرط بانتزاع المركز الثاني

وأهدر بوروسيا دورتموند فرصة الصعود إلى المركز الثاني بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ 1 1 عقب طرد لاعب وسطه الإنكليزي جوب بيلينغهام، شقيق جود نجم ريال مدريد الإسباني.

ومنح المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني التقدم لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 31، لكن فريقه تلقى ضربة موجعة بطرد بيلينغهام مطلع الشوط الثاني (53)، فاستغل أصحاب الأرض النقص العددي وأدركوا التعادل عبر لوكاس هويلر بتسديدة أكروباتية (75).

وهذا التعادل الخامس لبوروسيا دورتموند هذا الموسم والرابع بعد التقدم في النتيجة، فبقي ثالثا برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ.

وكان دورتموند الذي يعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، وصل إلى فرايبورغ وهو يفتقد عدة لاعبين أساسيين، ولم يكن على مقاعد البدلاء سوى خمسة لاعبين.

وأهدر المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي فرصة مبكرة لدورتموند بعدما فشل في استغلال كرة رأسية وهو من دون رقابة داخل المنطقة بعد خمس دقائق من البداية، مواصلا صيامه التهديفي.

وأحرز غيراسي الذي سجل 38 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، هدفا واحدا في آخر عشر مباريات له في الدوري الألماني.

وتقدم دورتموند عندما تابع بنسبعيني كرة ثابتة نفذها المدافع البرازيلي يان كوتو وسددها بقوة من مسافة قريبة.

وبدا الضيوف في وضع مريح قبل أن يفقدوا السيطرة على المباراة إثر طرد بيلينغهام الذي أسقط فيليب ترو المنطلق نحو المرمى على حدود المنطقة وهو آخر مدافع.

ومع ضغط فرايبورغ المتواصل على مرمى دورتموند، تألق الحارس السويسري غريغور كوبل في التصدي لمحاولات عدة، لكنه لم يتمكن من منع تسديدة هويلر المقوسة من دخول الشباك.

وقال كوبل في تصريح لشبكة "دازون" للبث التدفقي: "نشعر بخيبة أمل بالتأكيد. لو لم تحدث البطاقة الحمراء، لكان شكل النتيجة مختلفًا. كنا نسيطر على المباراة وكنا الطرف الأكثر هيمنة".