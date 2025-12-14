بيروت (لبنان) : مهد ساسوولو الطريق أمام نابولي حامل اللقب وإنتر لإنزال ميلان عن صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فرض التعادل على الفريق اللومباردي 2 2 في معقله "سان سيرو" الأحد في المرحلة الخامسة عشرة.

وكانت الفرصة قائمة أمام ميلان كي يضمن أقله البقاء في الصدارة قبل السفر إلى السعودية لخوض الكأس السوبر الإيطالية حيث يتواجه الخميس في نصف النهائي مع نابولي (يلتقي في نصف النهائي الآخر إنتر مع بولونيا).

لكن بعدما عوض تخلفه بهدف وتقدم بفضل ثنائية المدافع الشاب دافيدي بارتيساغي، عاد وتلقى هدف التعادل، ما يجعل نابولي الذي يتخلف عنه موقتا بفارق نقطة، أمام فرصة إزاحته عن الصدارة في حال فوزه لاحقا الأحد على أودينيزي.

وقد يتراجع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري إلى المركز الثالث في حال فوز جاره إنتر الذي يتخلف عنه حاليا بفارق نقطتين، على مضيفه جنوى الأحد أيضا.

ولم تكن البداية كما يتمناها ميلان، إذ، ورغم الأفضلية الميدانية، وجد نفسه متخلفا في الدقيقة 13 بهدف جميل للكندي إسماعيل كونيه الذي توغل بين المدافعين على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء بعد تمريرة من أندريا بينامونتي قبل أن يسدد الكرة بحنكة من زاوية صعبة في شباك الحارس الفرنسي مايك مينيان.

وبدا فريق أليغري الذي ما زال يفتقد نجمه البرتغالي رافايل لياو بسبب الإصابة، عاجزا عن الوصول إلى الشباك رغم بعض المحاولات وأبرزها للفرنسي أدريان رابيو الذي استخلص الكرة من المدافع وسددها لكن الحارس الكوسوفي أريانيت موريتش كان له بالمرصاد، ثم تألق مجددا في صد الكرة بعدما عادت إلى اللاعب السابق ليوفنتوس ومرسيليا (29).

لكن الفرج جاء عبر بارتيساغي الذي وصلته الكرة عند القائم الأيمن بعد عرضية من الإنكليزي روبن لوفتوس شيك، فتابعها في الشباك وافتتح بالتالي رصيده التهديفي في الدوري (34).

وبات بارتيساغي عن 19 عاما و350 يوما أصغر مدافع يسجل لميلان في الدوري الإيطالي منذ الأسطورة باولو مالديني في 28 شباط/فبراير 1988 حين كان يبلغ 19 عاما و247 يوما وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل، ثم عاد بارتيساغي ليضرب مجددا مسجلا هدف التقدم لفريقه بعد ثوان معدودة على بداية الشوط الثاني بتسديدة من زاوية صعبة جدا بعد تمريرة من الفرنسي كريستوف نكونكو (47).

واعتقد ميلان أنه سجل الثالث في الدقيقة 58 عبر الأميركي كريستيان بوليسيتش، لكنه ألغي بداعي التسلل، ثم كاد ساسوولو أن يعود إلى اللقاء لولا تألق مينيان في وجه محاولة جميلة بكعب القدم للنروجي كريستيان ثورستفيدت (62).

لكن بعد سلسلة تمريرات رائعة، عوض ساسوولو هذه الفرصة وأطلق المواجهة من نقطة الصفر عبر البديل الفرنسي أرمان لوريينتيه إثر تمريرة من بينامونتي (77).