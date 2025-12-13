باريس (فرنسا) : استعاد باريس سان جرمان صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم موقتا، بعد فوزه على مضيفه متز 3 2 السبت في المرحلة السادسة عشرة، بانتظار تعثّر لنس أمام أمام نيس الأحد.

وبعد خسارته أمام موناكو 0 1 في المرحلة قبل الماضية، تنازل فريق العاصمة عن الصدارة لمصلحة لنس مفاجأة الموسم، قبل أن يستعيد توازنه الأسبوع الماضي بفوز عريض على رين بخماسية نظيفة، ومن ثم على متز بثلاثية البرتغالي غونسالو راموش (31) وكونتان نجانتو (39) والبديل ديزيريه دويه (63) مقابل هدفين لجيسي دومانغي (42) والجورجي جيورغي تسيتايشفيلي (80).

وهذا الفوز الـ16 تواليا لفريق العاصمة على متز، بما في ذلك ثماني مواجهات متتالية خارج أرضه أمامه في "ليغ 1"، رافعا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن لنس الثاني، فيما بقي متز في ذيل الترتيب بـ11 نقطة.

وتأتي النتيجة الإيجابية قبل سفر سان جرمان إلى الدوحة حيث سيلاقي فلامنغو في كأس القارات للأندية في كرة القدم، الأربعاء المقبل، بعد فوز الفريق البرازيلي على بيراميدز المصري في نصف النهائي (كأس التحدي).

وسيكون أمام فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي مباراة إقصائية أخرى من بعدها، حين يعود إلى فرنسا لمواجهة من المفترض أن تكون سهلة أمام فونتوني من المستوى الخامس في كأس فرنسا.

وكان من المتوقع أن تكون المباراة سهلة بالنسبة إلى سان جرمان في متز، لكن أصحاب الأرض الذين خسروا في مبارياتهم الثلاث الأخيرة، قدّموا كل ما لديهم أمام حامل اللقب.

وعلى الرغم من التأخر بهدفي راموش برأسية بعد عرضية من الكوري الجنوبي لي كانغ إن (31) والشاب نجانتو بتسديدة قريبة إثر عرضية السنغالي ابراهيما مبابي (39)، قلّص دومانغي الفارق بتصويبة قوية من خارج المنطقة (42).

وسنحت أمام سان جرمان العديد من الفرص حتى سجل الثالث عبر دويه الذي بصم على هدفه الأول منذ تشرين الأول/أكتوبر في ثاني مشاركة له بعد إصابة غيّبته لثماني مباريات (63).

ونجح تسيتايشفيلي في زيادة القلق عند الباريسيين بهدف ثان لم يمنع سان جرمان من الفوز الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.