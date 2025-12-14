برلين : أهدر بوروسيا دورتموند فرصة الصعود إلى المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ 1 1 عقب طرد لاعب وسطه جوب بيلينغهام، شقيق جود نجم ريال مدريد الإسباني، الأحد في المرحلة الرابعة عشرة.

ومنح المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني التقدم لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 31، لكن فريقه تلقى ضربة موجعة بطرد بيلينغهام مطلع الشوط الثاني (53)، فاستغل أصحاب الأرض النقص العددي وأدركوا التعادل عبر لوكاس هويلر بتسديدة أكروباتية (75).

وهذا التعادل الخامس لبوروسيا دورتموند هذا الموسم والرابع بعد التقدم في النتيجة، فبقي ثالثا برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الذي خسر أمام مضيفه أونيون برلين 1 3 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وبات بإمكان بايرن ميونيخ أن يبتعد بفارق 11 نقطة عنهما في حال فوزه لاحقا الأحد على ماينتس صاحب المركز الأخير.

وكان دورتموند الذي يعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، وصل إلى فرايبورغ وهو يفتقد عدة لاعبين أساسيين، ولم يكن على مقاعد البدلاء سوى خمسة لاعبين.

وأهدر المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي فرصة مبكرة لدورتموند بعدما فشل في استغلال كرة رأسية وهو دون رقابة داخل المنطقة بعد خمس دقائق من البداية، مواصلا صيامه التهديفي.

وأحرز غيراسي الذي سجل 38 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، هدفا واحدا في آخر عشر مباريات له في الدوري الألماني.

وتقدم دورتموند عندما تابع بنسبعيني كرة ثابتة نفذها المدافع البرازيلي يان كوتو وسددها بقوة من مسافة قريبة.

وبدا الضيوف في وضع مريح قبل أن يفقدوا السيطرة على المباراة إثر طرد بيلينغهام الذي أسقط فيليب ترو المنطلق نحو المرمى على حدود المنطقة وهو آخر مدافع.

ومع ضغط فرايبورغ المتواصل على مرمى دورتموند، تألق الحارس السويسري غريغور كوبل في التصدي لمحاولات عدة، لكنه لم يتمكن من منع تسديدة هويلر المقوسة من دخول الشباك.