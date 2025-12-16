باريس (فرنسا) : عاد لاعب الوسط الدولي الألماني جمال موسيالا إلى التدريبات الجماعية لفريقه بايرن ميونيخ الثلاثاء، بعد حوالى خمسة أشهر من إصابته القوية خلال مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للنادي البافاري على موقعه الرسمي: "مرحبا بعودتك، جمال موسيالا!"، موضحا أن الدولي الألماني "عاد إلى أرض الملعب صباح الثلاثاء وشارك في بعض الجوانب من الحصة التدريبية الجماعية لبايرن ميونيخ".

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، وأحد الركائز الأساسية في صفوف العملاق البافاري، قد تعرّض للإصابة خلال الدور ربع النهائي من مونديال الأندية، بعدما اصطدم به الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي كان يلعب آنذاك في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وبعد ابتعاده عن الملاعب لمدة 164 يوما، "حظي موسيالا باستقبال حار من زملائه في الفريق، الذين اصطفّوا له في ممر شرفي"، وفق ما جاء في البيان.

ومع ذلك، سيتعيّن على موسيالا الانتظار قليلا قبل العودة إلى أجواء المنافسات، إذ شارك في تمارين الإحماء وبعض تدريبات التمرير، قبل أن يواصل برنامجا تدريبيا فرديا بعيدا عن المجموعة.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني من دون أي خسارة، برصيد 38 نقطة من 12 فوزا وتعادلين، بعدما اكتفى بتعادل مفاجئ على أرضه، الأحد، أمام ماينتس متذيل الترتيب 2 2.