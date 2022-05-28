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كتاب "بين نارين" سرد مفصل لكيفية عمل البوتينية، وللطبيعة المتقلبة للنظام الذي ورثه بوتين ثم صاغه على صورته الخاصة.

إيلاف من بيروت: أنتج في العامين الماضيين الكثير من الكتب عن روسيا. يجادل الكثيرون، إن لم يكن معظمهم، بأن انتخاب دونالد ترمب كان مؤامرة خطط لها فلاديمير بوتين. ويلوم كثيرون دكتاتور الكرملين كلي القوة والعيون الفولاذية على صعود ترمب، إلا أن جوشوا يافا، الصحفي الأميركي الإنساني الموهوب، ذا العقلية الفضولية، عاش وعمل في موسكو خلال السنوات السبع الماضية، وعمل كثير منهم مراسلًا لصحيفة "نيويوركر". كتاب بين نارين Between Two Fires (منشورات غرانتا، 13 جنيهًا استرلينيًا) سرد مفصل لكيفية عمل البوتينية، وللطبيعة المتقلبة للنظام الذي ورثه بوتين ثم صاغه على صورته الخاصة.

البلد الذي يصفه هو عالم بعيد عن الدكتاتورية النمطية التي تنبثق من أدمغة الكتاب الأكثر إثارة. لكل فصل من فصول الكتاب شخصية رئيسية جديدة: أكبر مذيع في البلاد، كاهن أرثوذكسي، طبيب يساعد الأشخاص المشردين. يعمل كل منهم بصفته سيرة ذاتية مصغرة، ويتتبع كيف استجاب هذا الفرد للضغوط، ويسعى لإحداث فرق أو المضي قدمًا في الثقافة السياسية الفريدة لروسيا.

بعض الروس لا يساومون مع حكومتهم. لديهم مبادئ ويعيشون وفقًا لها، كما فعل المنشقون في العهد السوفياتي. لكن معظم الروس يسعون إلى الإبحار في النظام، والانصياع لمتطلباته، وتحقيق أحلامهم داخل هياكله. هدية يافا ليست إدانتهم على الفور لذلك، بل السعي لفهم الضغوط التي دفعتهم إلى التعاون مع الكرملين، وتقييم ما كسبوه من ذلك، وما خسروه.

كتب: "لقد اقتنعت، فالشخصية الأكثر ثراءً وأهمية للدراسة الصحفية في روسيا ليست بوتين، لكن أولئك الأشخاص الذين يمارسون العادات والميول والحسابات الأخلاقية الداخلية والذين رفعوا بوتين إلى عرش الكرملين".

تم استخدام هذا النهج التنقيطي لوصف روسيا من قبل. إنها طريقة فعالة للغاية لمخاطبة بلد كبير جدًا ومتنوع لدرجة أن الطريقة الأخرى الوحيدة لجمع كل شيء في مجلد واحد هي التعميم على نطاق واسع، وهي طريقة تفقد كل الاهتمام البشري.

ربما كان الفصل الأكثر إثارة للصدمة هو الذي يصف هيدا ساراتوفا، ناشطة حقوق الإنسان الشيشانية، ورحلتها منذ عام 1999، عندما كانت محاصرة في غروزني بينما دمرت حملة عسكرية بدأها بوتين المدينة من حولها، حتى الآن، عندما كانت مشجعة لبوتين.

في رواية يافا، لم تكن هذه رحلة تحول مروّع، بل كانت رحلة للعديد من التطورات الصغيرة، كل واحدة بالكاد يمكن إدراكها. إذا أرادت أن تفعل خيرًا، فعليها أن تعمل مع الأقوياء؛ إذا أرادت إنقاذ الناس، فعليها أن تعرف ممن تطلب الخلاص. رفض زملاؤها تقديم التنازلات التي قامت بها، وبالتالي فشلوا في مساعدة جميع الأشخاص الذين تمكنت من مساعدتهم. لكن بعد عقدين من التكيف، فقدت بوصلتها الأخلاقية لدرجة أنها كانت تبرر التعذيب والقتل باسم حقوق الإنسان.

لا تُظهر الفصول الأخرى مثل هذه الرحلة الصارخة، لكنها تشترك جميعًا في نفس النمط - المثالية، والتسوية، والنتيجة - وهي تشرح الكثير حول كيفية عمل روسيا. الدولة الروسية هي مصدر القوة الساحقة، ولإحداث التغيير، عليك العمل معها. لكن من خلال العمل معها، فإنك تمنع ظهور أي بدائل أخرى، سواء أكانت أحزابًا سياسية، أو وسائل إعلام، أو جمعيات خيرية، أو أي شيء آخر. وعليك التنازل عن المثل العليا الخاصة بك في هذه العملية.

لعل أبرز إنجازات يافا هو أن كل حل وسط يصفه مفهوم تمامًا، لكن تأثيره التراكمي كارثي. يتبين أن صيغة الجمع هي فساد. هذا عمل محسوب وذكي ومدروس جيدًا ومكتوب بشكل رائع. لن يتم بيعه تقريبًا بنفس جودة الكتب التي تشرح كيف كان ترمب عميلًا للاستخبارات الأميركية 30 عامًا.