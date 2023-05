قراؤنا من مستخدمي تويتر

في عام 1936، اندلعت الثورة في فلسطين ضد الانتداب البريطاني، فكانت أعمال العنف التي تلت ذلك نذيراً لكل ما يمر به الشرق الأوسط اليوم.

إيلاف من بيروت: في كتابه "فلسطين 1936: الثورة الكبرى وجذور الصراع في الشرق الأوسط" Palestine 1936: The Great Revolt and the Roots of the Middle East Conflict (334 صفحة، منشورات رومان وليلتلفيلد، 24 دولارًا)، يقول أورين كيسلر إن اللحظة الحاسمة في الصراع بين اليهود والعرب على الأراضي الممتدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط كانت حدثًا تم إغفاله قبل عشرة أعوام من ولادة دولة إسرائيل.

بدأت الثورة العربية الكبرى في أوائل عام 1936 عندما قام عرب فلسطين تحت الانتداب البريطاني بالانتفاض ضد المشروع القومي اليهودي ورعاياه البريطانيين. خلال السنوات الثلاث التالية، شهدت الثورة والردود عليها مقتل نحو 500 يهودي، معظمهم مدنيون، وحوالي 250 جنديًا بريطانيًا. مات نحو 5000 عربي، معظمهم قتلوا في حملة القمع التي شنتها بريطانيا.

شهدت الهجرة اليهودية زيادة حادة بعد عام 1922، عندما اعتمدت جامعة الأمم البافارية إعلان بلفور بصفته قانونًا دوليًا. وفي عام 1933، وبتولي هتلر الحكم في ألمانيا، خرج الفلسطينيون العرب في احتجاجات ضد البريطانيين. في مارس 1936، اقترح الوزير الأعلى البريطاني، سير آرثر ووشوب، إقامة مجلس تشريعي يمنح الأغلبية العربية صوتًا أكبر في إدارته. بدلاً من ذلك، أكدت الحكومة البريطانية أن الغرض الأول من الانتداب هو تسهيل الهجرة اليهودية.

بدأت الثورة الكبرى في 15 أبريل 1936، عندما أنشأت عصابة عربية حاجزًا على الطريق القريب من مدينة نابلس، واختارت ثلاثة سائقين يهود لتصفيتهم. ثم تحول الأمر إلى هجوم على جيرانهم اليهود في يافا، ما أسفر عن مقتل تسعة بالسكاكين والمطارق والحجارة. أعلن الحاج أمين الحسيني، الذي كان رئيسًا للمجلس الإسلامي الأعلى، تشكيل اللجنة العليا العربية، وأعلن نفسه زعيمها، ودعا إلى إضراب عام. كانت مطالبه "وضع حد للهجرة اليهودية، وحظر بيع الأراضي، وإنشاء حكومة تمثل الأغلبية العربية في البلاد".

استمر الإضراب ستة أشهر، وكما يصفه كيسلر، كانت هذه "أفضل ساعة" للحاج أمين، لكنها وضعت قضية الفلسطينيين الناشئة في صراع مع المجتمع اليهودي الأصغر ولكنه المنظم بشكل أفضل، وإضافة إلى ذلك، مع إمبراطورية القوة الأقوى في العالم. رد دافيد بن غوريون، رئيس الوكالة اليهودية، بسياسة "هافلاغاه"، أو ضبط النفس، التي كان يأمل أن تشجع البريطانيين على تسليح اليهود. وكما أقنع البريطانيين بالسماح له بإقامة ميناء يديره اليهود في تل أبيب لتصدير أكبر صادرات فلسطين، الحمضيات، التي كان يزرع معظمها في حقول يملكها اليهود. تضمنت الشحنة الأولى صندوقًا من برتقال يافا للملك إدوارد الثامن. كان بن غوريون يتجه نحو هدفه الأساس، "الحكم الذاتي اليهودي على كل الجبهات: السياسية والثقافية والاقتصادية".

كانت الثورة تمر بمرحلة الانتفاضة غير المنظمة. قمعها البريطانيون بالدبابات والطائرات والاعتقالات الجماعية والهدم والتعذيب والإعدامات. ومع اقتراب التقسيم، سارع المستوطنون اليهود لنصب المستوطنات في المواقع الاستراتيجية الرئيسية. كان "إنجاز الثورة الكبرى الفريد والذي لا يمكن إنكاره" هو إجبار البريطانيين على التراجع عن وعد بلفور، بما في ذلك النتائج القاتلة بالنسبة لليهود في أوروبا. وفي محاربة الثورة، قوّى المستوطنون الإسرائيليون المحتملون اقتصادهم ووحدتهم الاجتماعية وتوسعوا في مطالبهم الترابية. قبل اندلاع الحرب الأهلية اليهودية - العربية في عام 1948، كان المستوطنون الفلسطينيون الناشئون "قد خسروا الحرب بالفعل، ومعها معظم البلاد، عشرة سنوات مسبقًا".

كيسلر، الذي عمل سابقًا مراسلًا لشؤون العرب في جريدة "جيروزاليم بوست" ومحررًا ومترجمًا في "هآرتس"، هو الأول الذي يروي هذه القصة من ثلاثة جوانب (البريطانية والعربية واليهودية) ويستخدم مصادر باللغات الثلاث (الإنجليزية والعربية والعبرية).