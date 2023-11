لا يتتبع المؤلف بداية الحرب الباردة إلى عام 1945 ونهاية الحرب العالمية الثانية، بل إلى عام 1917 والثورة الشيوعية في روسيا

إيلاف من دبي: التجسس، التخريب، الروس، البريطانيون، الأوكرانيون. من الخائن؟ من خان من؟ يبدأ كتاب جواسيس: حرب الاستخبارات الأسطورية بين الشرق والغرب Spies: The Epic Intelligence War Between East and West (688 صفحة، منشورات سايمون وشولستر) لكالدر والتون بتقرير عميل أوكراني إلى الاستخبارات البريطانية. يكتب والتون: "لقد اعترف الروس بأنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بأوكرانيا إلا بالقوة، وأن الأوكرانيين كانوا معادين لهم ولأفكارهم بشكل عام". هذا في عام 1922، وليس في عام 2022، لكن الديمومة هي الموضوع الرئيسي لدراسة والتون المكتوبة بشكل جيد عن قرن من الصراع الاستخباري بين الشرق والغرب.

لا يتتبع المؤلف، وهو باحث في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، بداية الحرب الباردة إلى عام 1945 ونهاية الحرب العالمية الثانية، بل إلى عام 1917 والثورة الشيوعية في روسيا. يقول: "على الرغم من أن روسيا تدعي أنها قوة عظمى، فإن قادتها كانوا مدركين تماماً أوجه القصور التي تعاني منها مقارنتهم بمنافسيهم الغربيين".

تكتيكية واستراتيجية

يقول والتون إن أجهزة الاستخبارات السوفياتية فشلت في تزويد قادتها بتحليل دقيق، وهو الاتجاه الذي تكرر في حالة غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا. ويعود هذا الخلل الوظيفي إلى التحيز الذي تجده في الأنظمة الاستبدادية، خصوصًا تلك التي تعذب المنشقين. لكن، كما يوضح كتاب "الجواسيس"، فإن أنشطة الاستخبارات السوفياتية كانت أيضاً تكتيكية وعملياتية في الأساس، وليست استراتيجية. في الاتحاد السوفياتي، كانت الاستراتيجية تحدد بموجب مرسوم إيديولوجي ، ما يترك فرصة ضئيلة للتحليل المستنير. وعلى النقيض من ذلك، كانت وكالات الاستخبارات الغربية تعاني أوجه قصور تكتيكية وعملياتية واضحة، لكنها كانت تميل أكثر فعالية من الناحية الاستراتيجية.

يولي والتون أكبر قدر من الاهتمام للتنافس الأميركي السوفياتي، الذي يهيمن على النصف الثاني من القرن العشرين. يرى المؤلف أن عمليات التطهير الداخلي التي قام بها ستالين في الثلاثينيات "أضفت طابعاً مؤسسياً فعالاً على فشل الاستخبارات". في الواقع، كانت تلك الهجمات أكثر ضررًا لجهاز أن كي في دي السوفياتي - سلف كي جي بي - من مكافحة التجسس الغربي. يكتب والتون: «كان ضباط أن كي في دي يخشون الموت عندما يقدمون أي معلومات استخباراتية تتعارض مع تفكيره ستالين".

قبل الهجوم النازي على الاتحاد السوفياتي، قام نائب هتلر، رودولف هيس، بمهمة منفردة خيالية إلى بريطانيا. فهم الزعيم السوفياتي أن هذه محاولة للتفاوض لعزل بلاده. وكذلك، كان ستالين يشعر بالقلق في عام 1942 من أن يسعى تشرشل إلى سلام منفصل مع هتلر. وحتى بعد انضمام روسيا إلى التحالف الكبير ضد المحور، افترض ستالين ذلك.

لم يفهموا التهديد السوفياتي

الضرر الذي أحدثه الجواسيس مثل جاي بيرجيس وكيم فيلبي وآخرين يظهر بوضوح في تاريخ والتون. مع ذلك، يشير المؤلف إلى أن زعماء الغرب أساءوا فهم التهديد السوفياتي، لأنهم لم يتمكنوا من التمسك بمفهومين في وقت واحد. ورغم رفضهم المكارثية، في ظل ميلها الأشبه بميل ستالين إلى رؤية الجواسيس الأجانب في كل مكان، تجاهلوا الحجم الحقيقي للاختراق السوفياتي لحكوماتهم. يقدم والتون التسلل أداة سوفياتية مميزة، ويقول إن ممارسات المساءلة جعلت مثل هذا الخداع أقل شيوعًا في وكالات الاستخبارات الغربية. بالنسبة إلى المؤلف، هذا هو الفرق الرئيسي بين الجواسيس الغربيين والجواسيس الروس. في أنظمة الاستخبارات السوفياتية، لا شعور بالشرعية ولا مساءلة. يكتب والتون: "أطلق بوتين العنان للمهارات التجارية مباشرة من كتاب قواعد اللعبة القديم للكي جي بي: التجسس، والمهاجرين غير الشرعيين، والاغتيالات، والتضليل، وغيرها مما يسمى بالتدابير النشطة". لكن نظام بوتين يذهب أبعد من ذلك: "إذا نظرنا عن كثب، نجد أن على الرغم من وجود استمرارية بين روسيا في الماضي والحاضر، فإن أجهزة استخباراتها تختلف أيضًا بشكل كبير. منذ وصول بوتين إلى السلطة، أصبحت هذه الجماعات أدوات للجريمة المنظمة التي تديرها الدولة. وإذا تمت إطاحة بوتين، فربما يكون بديله أسوأ منه".

بالنسبة إلى والتون، ثمن الأمن هو اليقظة الأبدية. ربما كان للغرب اليد الإستراتيجية العليا خلال الحرب الباردة، لكن الثقافة الإستراتيجية الصينية تؤكد على الصبر والهياكل والعمليات والممارسات. كل هذه العادات تستفيد من الاستقرار والوحدة، والغرب حاليا ليس بارعا في ذلك. وفي الواقع، يبدو أن هناك ميلاً في بعض البلدان إلى تقويض أجهزة الاستخبارات الخاصة بها، بل وحتى تشويهها خطابياً. ويتوقع بعض الزعماء تأكيد وجهات نظرهم، وتعكس بعض الإخفاقات الاستراتيجية الغربية الكبرى في السنوات الأخيرة أوهاماً وتمنيات حول إمكانية المشاركة السياسية، خصوصًا في حالة كوريا الشمالية، وفي حالة بوتن. والأمر الأهم هو أن القادة الغربيين لم يتحسبوا جيدًا للتعاون بين الصين وروسيا. مرة أخرى، يعكس هذا الافتقار إلى الاهتمام السياسي بالتحذيرات الاستخباراتية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "وول ستريت جورنال"