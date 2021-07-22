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إيلاف من دبي: أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وضع جثث ضحايا كورونا بجانب أكياس القمامة في أحد المستشفيات العامة في تونس استنكارًا عامًا في البلاد، بعد التدهور الكبير الذي شهده الوضع الصحي في تونس.

يُظهر الفيديو تونسيون غاضبون، بسبب وضع أسرّة موتى سقطوا ضحية كورونا في غرفة لا تليق بحرمة الموت، إلى جانب أكياس وحاويات القمامة في مستشفى “شارل نيكول” الحكومي بالعاصمة التونسية.

تداول مقطع فيديو لوضع جثامين موتى #كورونا بجانب صناديق القمامة في مستشفى شارل نيكول يثير صدمة التونسيين#العربية pic.twitter.com/yb8KhtlLQ1 — العربية (@AlArabiya) July 22, 2021

وفي هذا الإطار، نسبت تقارير إلى الدكتور منصف حمدون، رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول، قوله إن العدد اليومي للوفيات في المستشفى يتراوح بين 10 و18 شخصًا، "ما يسبب اكتظاظًا للجثث في قسم الموتى وامتلاء طاقة استيعابه".

أضاف: "إخراج جثامين موتى كوفيد-19 يحتاج إلى إجراءات خاصة من البلدية، وهي إجراءات تستغرق وقتا. تبعا لذلك، تم وضع الجثث في تذلك الغرفة موقتًا، وسيتم نقلها سريعا في ذلك المكان”.

وتابع في تصريح إذاعي: ”نفكر في اقتناء شاحنة مبردة لحفظ الجثامين، وكان يجب عدم السماح للمواطنين بدخول الغرفة وتصوير الجثامين فيها”، مؤكدًا محاسبة عامل النظافة الذي وضع حاويات القمامة في غرفة لحفظ الموتى.