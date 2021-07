إيلاف من دبي: نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على منصة "تويتر" تغريدة حول متغيرات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وتحديدًا متغير دلتا الذي يعتبر أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى لفيروس كورونا.

وبحسب "العربية.نت"، تضمنت التغريدة مقطع فيديو للدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، والتي قالت فيه إن العلماء والخبراء يحاولون التوصل إلى فهم أفضل لأسباب القدرة السريعة لمتغير دلتا على الانتشار، مشيرة إلى أنه لا تتوافر صورة كاملة بعد، إلا أن المعلومات المتاحة حتى الآن تؤكد أن المتغير يسمح للفيروس بالالتصاق بالخلية بسهولة ويسر أكثر، ومن ثم تتفوق على جهاز المناعة بسهولة ولهذا يعد متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال ونشر العدوى.

The #COVID19 virus continues to change and the Delta variant is more transmissible compared to the other virus strains. Listen to Dr @mvankerkhove share what is known so far about the delta variant and how we can keep ourselves safe ⬇️ pic.twitter.com/NFCMlo18W8