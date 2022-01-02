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إيلاف من دبي: تستقبل الولايات المتحدة العام الجديد وسط تحذيرات الخبراء من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ينتشر بسرعة غير مسبوقة، ويمكن أن يغير الحياة اليومية للعديد من الأمريكيين خلال الشهر الأول من عام 2022.

ونقلت شبكة سي أن أن عن أستاذة طب الطوارئ بكلية الصحة العامة في جامعة براون، الدكتورة ميغان راني، قولها إن متحور أوميكرون ينتشر في كل مكان، مضيفًة: "ما يثير قلقي الشديد، أنه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك سينهار اقتصادنا، ليس بسبب سياسات الحكومة الفيدرالية، بل لأن الكثير منا سيكونون مرضى".

أربع مرات

ووفقًا لموقع "سي ان أن بالعربية"، حطمت الولايات المتحدة معدّل المتوسط لأرقامها القياسية اليومية أربع مرات على الأقل في الأسبوع الماضي، من حيث عدد حالات كوفيد-19 الجديدة المسجلة على سبعة أيام. وبلغت البلاد أعلى مستوى على الإطلاق فاق 386 ألف إصابة يومية جديدة الجمعة، وفقًا لأحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وفعليًا، ينتج عن ارتفاع عدد الحالات وقوع اضطرابات في البلاد.

في مدينة نيويورك، واجهت هيئة النقل الحضرية نقصًا في الموظفين، ما دفعها إلى الإعلان عن تعليق ثلاثة خطوط لمحطة المترو. وتواصل نيويورك تحطيم الرقم القياسي الخاص بها في عدد الحالات، مسجلة 85,476 ألف حالة إصابة إضافية بكوفيد-19، وفقًا لما قالته حاكم نيويورك، كاثي هوشول، السبت. وارتفع عدد حالات الاستشفاء إلى 8,451 حالة، بعدما كانت حوالي 8 آلاف حالة في التقرير الصادر الجمعة، وفقًا لأحدث البيانات. وارتفع عدد الحالات اليومي بنسبة 219% منذ الاثنين، عندما سجلت البلاد 26,737 حالة إصابة إضافية.

استنفذت طاقتها

بحسب "سي أن أن بالعربية"، أصبحت خدمات الرعاية الصحية، التي استنفدت طاقتها بعد ظهور طفرات عدة من الفيروس، ضعيفة مرة أخرى بسبب تزايد عدد مرضى كوفيد-19، وبدأت تظهر تأثيرات ذلك عليها. تسبب ذلك أيضًا بإعلان العديد من مراكز الرعاية الصحية وحكام الولايات ورؤساء بلديات بعض المدن حالة الطوارئ نتيجة النقص في عدد الموظفين.

وفي هذا الإطار، أعلن عمدة مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو حالة الطوارئ بسبب نقص الموظفين في إدارة الإطفاء بالمدينة بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19. وجاء في إعلان له أنه في حالة عدم معالجة مشكلة التوظيف، فإن مستويات استعداد المستجيبين الأوائل "ستتراجع إلى حد كبير" . وقال إن ذلك يشمل أيضًا تعطل الرحلات الجوية، بسبب غياب وكيل إدارة أمن المواصلات وغياب الطاقم الجوي.

وأُلغيت بالفعل آلاف من الرحلات الجوية طوال موسم العطلات، حيث اعتذر الموظفون والطاقم عن العمل لأسباب مرضية.

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