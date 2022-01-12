قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



تونس: أقرت السلطات التونسية الأربعاء حظر تجول ليليا ومنع التجمعات لأسبوعين لمكافحة عودة انتشار وباء كوفيد-19 .

وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة فيسبوك إنه تقرر "منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء (21.00 ت غ)إلى الساعة الخامسة صباحًا(04.00 ت غ)، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء".

وأضاف البيان أن تم كذلك "تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة".

وتطبق هذه الإجراءات اعتبارا من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي في البلاد.

وتشهد تونس عودة لانتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام مع ظهور المتحورة أوميكرون مع تسجيل البلاد الاثنين حوالي 5 آلاف حالة جديدة ووفاة 11 شخصا.

وطعمت السلطات نحو 6 ملايين مواطن بالكامل من مجموع نحو 12 مليونا عدد سكان البلاد.

كذلك، دعت رئاسة الحكومة إلى تشديد مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات فضلا عن "تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية".

وفرضت البلاد منذ 22 كانون الاول/ديسمبر الفائت ضرورة تقديم الجواز الصحي عند الدخول إلى كل المنشآت والفضاءات المغلقة العامة.

اج/غ ر