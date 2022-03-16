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موسكو: ندد الكرملين الأربعاء بتصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن وصف فيها للمرة الأولى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، معتبرا تلك التصريحات "غير مقبولة ولا تُغتفر".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده تعتبر "الخطاب غير مقبول ولا يُغتفر، لرئيس دولة قتلت قنابله مئات آلاف الأشخاص في أنحاء العالم" حسبما نقلت عنه وكالتا تاس وريا نوفوستي الحكوميتان.

وكان بيسكوف يجيب بذلك على سؤال حول تصريحات سابقة لبايدن تتعلق بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال بايدن للصحافيين في وقتٍ سابق الأربعاء "أعتقد أنه مجرم حرب".