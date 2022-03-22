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إيلاف من بيروت: حدد العلماء متحوراً هجينا من سلالة كورونا وأطلقوا عليه اسم "دلتاكرون"، باعتباره يجمع بجيناته بين متحوري"دلتا" و"أوميكرون".

وتم الإبلاغ عن هذا المتحور للمرةِ الأولى في منتصف فبراير الماضي في الولايات المتحدة، ورُصِدَت إصابات جديدة به في عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا والدنمارك، لكن عدد هذه الإصابات لا يزال محدوداً.

وفيما يواصل العلماء دراسة هذا المتحور الهجين، يقدّر عالم الفيروسات الفرنسي إتيان لوريير، أن الجسم غالبا ما يتعرف على المتحور الجديد باعتباره "أوميكرون"، ما يعني أن أعراض "دلتاكرون" ربما تشبه المتحور السابق، وهي سيلان الأنف وصداع في الرأس والعطس والالتهاب في الحلق وغيرها من الأعراض المعروفة.

بدوره، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة شريفبورت بولاية لويزيانا الأميركية جيرمي كاميل، قال إن متحور "دلتا" استحوذ على بروتين السنبلة الخاص بـ"أوميكرون"، وهو البروتين الذي يؤدي دورا حيويا في اختراق فيروس كورونا للخلايا البشرية.

وأضاف: من السابق لأوانه الحسم بشأن ما إذا كان "دلتاكرون" مختلف عن "دلتا" و"أوميكرون"، ويرجح أن يكون سلوكه قريبا لسلوك "دلتا"، لأن بروتين السنبلة جاء من تلك السلالة.

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