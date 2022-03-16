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القدس: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأربعاء رصد إصابتين بمتحورة جديدة غير معروفة لفيروس كورونا تجمع أعراضها غير الخطرة بين المتحورتين (بي ون) و(بي تو).

وبحسب بيان وزارة الصحة فإن "المتحورة غير معروفة للعالم بعد واكتُشفت الحالتين خلال فحوص أجريت في مطار بن غوريون عند دخول إسرائيل".

وأضاف "ظهرت على المصابين أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات ولم يحتاجا إلى أي رعاية طبية خاصة".

وبحسب منسق ملف مواجهة كورونا سلمان زرقا فإن "ظاهرة المتحورات المركبة معروفة جيدا".

وأشار في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي "في هذه المرحلة لسنا قلقين".

وعلى ضوء تجدد تسجيل أعداد إصابات مرتفعة في العالم، أعلن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت عزمه عقد اجتماع مع مسؤولين في وزارة الصحة.

شهدت عدة دول انتشار المتحورة (بي تو)، وأشارت منظمة الصحة العالمية نهاية شباط/فبراير المنصرم إلى أنها ليست أكثر خطورة من المتحورة (بي ون).

جواز التطعيم الصحي

وكانت إسرائيل أوقفت الشهر المنصرم التعامل بجواز التطعيم الصحي أو "الشارة الخضراء" وأعادت منذ مطلع الشهر الجاري فتح حدودها أمام غير المطعمين.

ويخضع المسافرون الواصلون إلى حدود الدولة العبرية إلى اختبار التحقق من الإصابة بالفيروس.

وأحصت إسرائيل منذ بدء انتشار الفيروس في شباط/فبراير 2020، أكثر من 3 ملايين و700 ألف إصابة بالفيروس بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف و300 وفاة.

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أطلقت حملة تطعيم طموحة في كانون الأول/ديسمبر 2020 بعد توقيعها اتفاقية مع عملاق الأدوية الأميركي فايزر.