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ذاع صيت "البروكلي" كعنصر مغذ ضروري على كل مائدة بسبب العناصر الغذائية الكثيرة التي يوفرها لجسم الإنسان.

فوفقاً لموقع "ليف سترونغ"، كل كوب من البروكلي النيء يحتوي على 6 غرامات من الكربوهيدرات وكمية ضئيلة من الدهون و2.57 غراما من البروتين.

وتبلغ السعرات الحرارية في كوب البروكلي 30.9 سعرة فقط، فيما يحتوي على 2.37 غراما من الألياف.

وبالنسبة للفيتامينات والمعادن، فإن نصف كوب فقط من البروكلي يحتوي على حوالي 70 بالمئة من القيمة اليومية الضرورية من فيتامين "سي" بحسب موقع "هيلث لاين".

وهو غني بفيتامين "كي" الذي يساعد على تخثر الدم وصحة العظام.

ومن مزايا البروكلي الغذائية أيضا أنه غني بالماء ومضادات الأكسدة ومركبات مثل الكاروتينات والكيرسيتين والسلفورافان، التي أثبتت دراسات تأثيرها الإيجابي للوقاية من السرطان.