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تعطي دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أملاً بالشفاء التام لمرضى سرطان المثانة. لكن "كلمة السر" تكمن في التوقيت المناسب لإعطاء الأدوية المعززة لجهاز مناعة هؤلاء المرضى قبل خضوعهم لجراحة استئصال الورم، وهو ما يقلل بشكلٍ كبير من فرص عودة المرض إليهم.

وتأتي هذه النتائج بناءً على تجارب خضع لها مرضى في مركز "بارتس" للسرطان في لندن، حيث تم إعطائهم الأدوية المعززة للمناعة لمدة شهرين قبل استئصال المثانة المصابة بالورم.

وتوصل الباحثون إلى نتائج مبشرة مع التأكد بأن المرضى أصبحوا خالين من السرطان بعد شهرين فقط من الجراحة.

في هذا السياق، يؤكد مدير مركز "بارتس" للسرطان البروفيسور توماس باولز، أنهم لم يتوقعوا أبدا نجاة هذا العدد الكبير من المرضى الذين أصبحوا خالين من السرطان بعد شهرين فقط من العلاج.