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بيروت: تشير التوقعات إلى أن التهابات الجهاز التنفسي يمكن أن تشغل ما يصل إلى نصف أسرة المستشفيات في بريطانيا في موسم البرد المقبل.

وهو ما دفع هيئة الصحة في البلاد لإنشاء "الغرف الحربية"، استعداداً "لأسوأ فصل شتاء_بحسب التوقعات".

فهذا العام، تتوقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن تواجه أكثر من "وباء مزدوج".

وتسعى الخطة الحكومية إلى مساعدة هيئة الصحة على التأقلم خلال الأشهر الباردة. حيث من المتوقع إنشاء "مراكز مراقبة لحركة مرور الرعاية" على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في كل منطقة محلية.

وستدار المراكز من قبل فرق من الأطباء والخبراء، الذين سيديرون عملية تشغيلها في جميع أنحاء إنكلترا من خلال التعقب المستمر لعدد الأسرة المتاحة والأشخاص الذين يحضرون إلى المستشفى.



غرف الطوارئ المعروفة بـ"الغرف الحربية" استعداداً لأسوأ فصل شتاء(National Health Service)