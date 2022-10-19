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إيلاف: أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، الأربعاء، إن ما يقرب من 100 طفل لقوا حتفهم في البلاد بسبب "القصور الكلوي الحاد" هذا العام.

وفي تصريح للصحفيين، أكد متحدث باسم الوزارة، أن المسؤولين حددوا 206 إصابات بهذه الحالة المرضية حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر، مع تسجيل 99 وفاة.

جاء ذلك بعدما توفي حوالى 70 طفلاً بسبب القصور الكلوي الحاد، جراء تناول شراب من الباراسيتامول يباع محلياً ويستخدم لعلاج الحمى في غامبيا.

وقالت السلطات الصحية الإندونيسية الأسبوع الماضي إن فريق خبراء تم تشكيله للتحقيق في ارتفاع حالات القصور الكلوي الحاد بين الأطفال يتألف من ممثلين عن وزارة الصحة وجمعية طب الأطفال الإندونيسية ومنظمة الصحة العالمية.

وطلبت وزارة الصحة في رسالة بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر، من المستشفيات جمع كل الأدوية التي أعطتها العائلات لأطفالها لإجراء اختبارات الكشف عن السموم.