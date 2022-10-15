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ربط أطباء في غامبيا بين وفاة قرابة 70 طفلا وتناولهم لدواء سعال صنِعَ في الهند، بعد إصابات حادة في الكلى.

وقال بيان للرئاسة إن غامبيا شكلت لجنة تحقيق جديدة للتعامل مع هذه الحالات.

وتبين أن الدواء من صنع شركة "مايدن فارماسوتيكالز" ومقرها نيودلهي.

وأقفت السلطات في ولاية هاريانا الهندية، إنتاج شراب السعال، بعدما ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الدواء قد يكون مرتبطاً بوفاة عشرات الأطفال في غامبيا.

ولاية هاريانا

بدوره، وزير الصحة في ولاية هاريانا، كان قد أكد أن السلطات فتشت مصنع مايدن بالقرب من بلدة سونيبات في الولاية واكتشفت 12 مخالفة، مؤكداً على إيقاف الإنتاج.

وكشف تحليل أربعة منتجات في مصنع مايدن أنها تحتوي على كميات "غير مقبولة" من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة وتؤدي إلى إصابات حادة في الكلى، وفقا لـ"منظمة الصحة العالمية".



دائرة الصحة في ابوظبي تؤكد خلو القطاع الصحي لديها من هذه الأدوية

الصحة العالمية

وبعد تحذير منظمة الصحة العالمية حول هذه الادوية، سارعت عدة دول بينها الإمارات الى التأكيد على

خلو القطاع الصحي من "المنتجات الأربعة التي تصنّعها هذه الشركة الهندية والتي تحتوي على مواد ملوثه".

وفي 29 سبتمبر، أمرت السلطات الصحية في غامبيا، بسحب كل الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول أو البروميثازين من الأسواق.

وأصدرت وكالة مراقبة الأدوية في غامبيا رسالة تذكير بكل المنتجات التي تحوي الباراسيتامول أو البروميثازين "المشتبه في أنهما تسببا في تسجيل حالات فشل كلوي حاد لدى الأطفال ووفاة عدد منهم".