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واشنطن: سيتلقى الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء جرعة معززة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19، ما يشكل فرصة له لدعوة الأميركيين للتمثل به مع اقتراب فصل الشتاء.

وكان الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عامًا، والذي أُصيب بكوفيد-19 قبل ثلاثة أشهر، قد تلقى جرعة معززة ثانية من لقاح كوفيد-19 في نهاية آذار/مارس.

وتستهدف هذه الجرعة الإضافية، التي سيتلقاها في البيت الأبيض أمام صحافيين، متحورتين فرعيتين من الفيروس.

ولفت مسؤولون إلى أن بايدن سيعلن عن مبادرات هادفة إلى حثّ الأميركيين على تلقي جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 قبل موسم الأعياد الذي يكثر فيه السفر واللقاءات العائلية.

وقال البيت الأبيض في بيان "يمكن لمعظم الأميركيين، في حال تلقيهم جرعة لقاح كوفيد-19 المعززة، الاستفادة من الحياة هذا الخريف وهذا الشتاء براحة البال، مع العلم أنهم محميون من هذا المرض الخطير".

حتى الآن، تلقى 20 مليون أميركي فقط هذه الجرعة المعززة، بمن فيهم أربعة ملايين مسنّ.