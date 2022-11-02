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تُصنّف منظمة الصحة العالمية الإنفلونزا "أ" كعدوى فيروسية موسمية حادة.

وهناك ثلاثة أنماط من الأنفلونزا الموسمية "أ"، و"ب"، و"ج"، و"د"، وتتفرّع فيروسات الأنفلونزا من النمط "أ" كذلك إلى أنماط فرعية.

والإنفلونزا الموسمية التي تنتشر في فصل الشتاء سببها الفيروسين "أ" و"ب".



وسبق لمنظمة الصحة أن أعلنت في عام 2009، أن فيروس إنفلونزا "أ" وباءً عالميا نظرا لتفشيه في مناطق جغرافية عدة، بعدما تركزت الإصابات في ذاك الوقت لدى صغار السن، وأدى إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

الأعراض

تستغرق فترة حضانة فيروس الإنفلونزا الموسمية ما بين 2- 4 أيام حتى تظهر بعدها الأعراض التي قد تكون في البداية شبيهة بالزكام بحسب موقع عيادة "مايو كلينك"، وهي:

ارتفاع الحرارة بما يزيد على 38 درجة مئوية.

التعب والإرهاق.

ألم في العضلات.

القشعريرة والتعرق.

السعال الجاف والمستمر.

ضيق التنفس.

التهاب في الحلق.

الصداع.

انسداد أو سيلان الأنف .

القيء والإسهال (تنتشر بين الأطفال بشكل كبير).

