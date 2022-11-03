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حذّرت منصة "بيين ويل" المختصة في شؤون الصحة، من الادمان على شرب القهوة مباشرةً بعيد الاستيقاظ، منبّهة إلى تداعيات هذه العادة الصباحية التي تُلحِق ضررا بالمعدة وتُلخبط عمل الهرمونات في الجسم البشري.

وتشير المنصة إلى أن هذه العادة التي يتبعها عشاق الكافيين عند استيقاظهم قد لا تعدّل مزاجهم كما يظنون، بل ربما ستصيبهم بالتوتر.

وتُحذّر أن "شرب القهوة صباحا، قبل الفطور، قد يتسبب بظهور حب الشباب على الوجه، بسبب اضطراب الهرمونات".

في هذا السياق، تنقل المنصة عن المختصة في شؤون التغذية، أوليفيا هادلاند، أن عادة شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ تُضرّ بالجهاز الهضمي لدى الإنسان، لأن مشروب القهوة هو ذو طبيعة حمضية، وبالتالي، فهي لا تنصح بإدخاله على المعدة وهي ما تزال فارغة في الصباح.

وهي تنصح بتناول طعام مفيد قبل شرب القهوة، مثل البيض أو حتى الفواكه الغنية بالعناصر المغذية مثل التوت والتفاح.

هذا إلى جانب التحذير من إضافة كمية كبيرة من السكر لفنجان القهوة، منعاً لارتفاع نسبة الأنسولين، وزيادة الوزن.