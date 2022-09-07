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زوريخ (سويسرا): أطلقت مجموعة "ميغروس" السويسرية الثلاثاء نوعاً جديداً من كبسولات القهوة على شكل كرات قابلة للتسميد بالكامل، قد تُحدث تحولاً كبيراً في سوق كبسولات القهوة، على أن تطرح الشركة أجهزتها أولاً في فرنسا وسويسرا.

وتأتي هذه الكبسولات على شكل كرات قهوة مضغوطة مغطاة بطبقة رقيقة من الطحالب، ما يلغي الحاجة إلى تغليفها بالألمنيوم أو البلاستيك.

وتختلف الأجهزة التي توضع فيها هذه الكبسولات عما هو سائد في السوق، إذ إنها مصنوعة جزئياً من مواد معاد تدويرها، وكذلك العلب التي توضع فيها الكرات، إذ تشبه علب البيض، على ما شرحت المجموعة السويسرية التي سعت إلى مراعاة المتطلبات البيئية الجديدة للمستهلكين.

وأوضحت المجموعة السويسرية خلال مؤتمر صحافي أن أجهزتها تنتقل تلقائياً خلال دقيقة واحدة فحسب من وضعية التشغيل إلى وضعية توفير الطاقة، في وقت يشعر مستهلكون كثر بالقلق في شأن فواتير الكهرباء.

وقال رئيس "ميغروس" فابريس زومبرونين خلال المؤتمر الصحافي في زوريخ إن هذه الكبسولات التي تتحول بالكامل إلى سماد ستُطرح أولاً في السوقين السويسرية والفرنسية اعتباراً من الثلاثاء، لكنه أكد أن ثمة رغبة واسعة جداً بها في دول أخرى.

مئة ألف طن من النفايات

ولاحظ زومبرونين أن "63 مليار كبسولة" من القهوة تباع كل سنة في العالم، تولّد "مئة ألف طن من النفايات"، معرباً عن عزمه على زيادة حصة مجموعته في سوق القهوة بفضل هذه الآلات الجديدة التي لا تولد أي نفايات.

وتتيح هذه الكبسولات القابلة للتسميد للمجموعة السويسرية منافسة مواطنتها العملاقة "نستله" التي تنتج كبسولات "نسبريسو" و"ستاربكس" التي أبرمت معها شراكة عام 2018 من أجل تسويق علامتها التجارية للكبسولات المعدة للاستخدام المنزلي.

ولا يزال حضور "ميغروس" محدوداً جداً في الوقت الراهن مقارنة بـ"نستله"، إذ اقتصرت الحصة السوقية لعلامتها التجارية "كافيه روايال" التي تنتجها شركة "ديليكا" التابعة لها على 0,3 في المئة في أوروبا الغربية عام 2021، في مقابل 12,1 في المئة لعلامة "نسبرسو"وحدها، علماً أن "نستله" تملك أيضاَ "نسكافيه" و"دولتشه غوستو"، بحسب شركة دراسات السوق "يورومونيتور إنترناشونال".