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شرم الشيخ (مصر): أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ أن الأزمة المناخية "تهدد الحياة على الكوكب" متعهداً تحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.

وقال بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ في شرم الشيخ "الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة على "المسار الصحيح" لتحقيق تعهدها خفض انبعاثات غازات الدفيئة 50 إلى 52 % دون مستويات العام 2005، بحلول 2030.

وأوضح أن "الولايات المتحدة ستحقق أهدافها بشأن الانبعاثات" مشيراً إلى تشريع رئيسي أقر بدفع من إدارته يشمل أكبر استثمار حكومي أميركي في الطاقة النظيفة.

تجديد الطموحات المناخية

بايدن الذي يمضي ساعات قليلة في شرم الشيخ قبل ان يواصل رحلته إلى آسيا للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة مجموعة العشرين، دعا الدول الأخرى إلى بذل المزيد لخفض انبعاثات الكربون أملاً بالسيطرة على الاحترار المناخي.

وأكد بايدن "كل الدول يجب أن تبذل المزيد. خلال هذا الاجتماع علينا تجديد طموحاتنا المناخية ورفعها"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقوم بما عليها في هذا النضال للحد من الاحترار المناخي.

وأضاف بايدن "هذا واجب قادة العالم ومسؤوليتهم. الدول القادرة على المساعدة يجب أن تساند الدول النامية حتى تتمكن من أتخاذ قرارات حاسمة على صعيد المناخ، من تسهيل عملية انتقال الطاقة فيها وتعزيز مسار الازدهار المتماشي مع ضروراتنا المناخية".

الغزو الروسي

وفي انتقاد للغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته، قال بايدن أن النزاع أعطى دفعاً جديداً لاستبدال النفط والغاز بمصادرة طاقة متجددة. وكانت الكثير من الدول الأوروبية الغربية تعتمد على الغاز الروسي قبل الغزو.

وشدد على أن "الحرب الروسية (على أوكرانيا) أبرزت الحاجة الملحة لوقف ارتهان العالم للوقود الأحفوري".