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شرم الشيخ (مصر): اضطر الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجي الجمعة إلى الاختباء مؤقتاً، بعدما واجهه نشطاء خلال قمة المناخ كوب27 المنعقدة في مصر حيث يثير وجود شركات الوقود الأحفوري ردود فعل عنيفة.

وقال صحافي وكالة فرانس برس إن باتريك بويان كان يستعد للمشاركة في مؤتمر صحافي عندما واجهه النشطاء وانتقدوا حضوره مؤتمر المناخ، ما اضطره للجوء موقتا إلى جناح غينيا.

ووجه النشطاء انتقادات إلى بويان بسبب استمرار وجود شركة توتال إنيرجي في روسيا، إلى جانب مشروعاتها في شرق إفريقيا.

ومن جهته قال بويان للنشطاء "من حقي أن أكون هنا"، مضيفا "أنا أحترمكم، لذا احترموني .. هذا كل ما أطلبه".

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية "نحن نوصل الغاز إلى أوروبا لأنها بحاجة إليه"، إذ لا تزال توتال تحافظ على وجودها عبر مرفق يامال للغاز الطبيعي في سيبيريا.

وعلقت منظمة غلوبال ويتنس البريطانية على ما جرى الجمعة قائلة إن بويان "واحد من أكثر من 600 ممثل لشركات الوقود الأحفوري حضروا محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، بزيادة نسبتها 25 % عن حضور النسخة السابقة من المؤتمر في غلاسكو".