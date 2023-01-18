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روما: يعاني ماتيو ميسينا دينارو، رجل المافيا الشهير الذي أوقفته إيطاليا الاثنين، وضعاً صحياً "خطراً" بفعل مضاعفات إصابته بالسرطان، على ما أكد الأربعاء طبيب في مستشفى بجزيرة صقلية شهدت توقيف هذا المطلوب الأخطر في البلاد بعد تواريه لثلاثين عاماً.

وقال رئيس قسم الأورام السرطانية في مستشفى مادالينا في باليرمو فيتوري جيبيا لصحيفة "لا ريبوبليكا" إن "وضعه الصحي خطر. المرض تفاقمت خطورته لديه في الأشهر الأخيرة".

وكان ماتيو ميسينا دينارو خضع لعملية جراحية سنة 2020 ثم في 2022 بسبب إصابته بسرطان القولون.

وأضاف جيبيا "لن أصفه بأنه مريض بصحة جيدة"، وذلك رداً على سؤال للصحيفة بشأن تصريحات للنائب العام باولو غيد أشار فيها إلى أنه رأى دينارو "بصحة جيدة" عند توقيفه.

وأوضح الطبيب أيضاً أن عناصر الدرك الإيطاليين الذين أوقفوا ماتيو ميسينا دينارو أظهروا حرصاً على وضعه الصحي.

وقال "سألني عناصر الدرك ما إذا كان تأخير جلسات العلاج الكيميائي بضعة أيام سيحمل تبعات على صحته، وقد وقّعت الإذن لأن تأخيراً طفيفاً لن تكون له أي آثار على وضعه الصحي".

وبعد توقيفه في باليرمو، نُقل ماتيو ميسينا دينارو إلى سجن يخضع لحراسة مشددة في لاكويلا بمنطقة أبروتسو وسط البلاد.

وهو موقوف في إطار نظام عزلة، فيما ذكرت صحيفة "كورييري دي لا سيرا" أنه سيُنقل لمتابعة العلاج الكيميائي في مستشفى سان سالفاتوري في لاكويلا الذي يضم وحدة مخصصة لهذه الفئة من السجناء.