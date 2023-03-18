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هل تعاني من الأرق؟ هذه ليست علامة جيدة. فالنوم حاجة مُلّحة للجسم حتى يقوم بوظائفه كما يجب.

في هذه الحال، يوصي خبراء التغذية بتجنّب مشروبات الكافيين والكحول، وينصحون بعدم تناول أطعمة في وقتٍ متأخر من اليوم، مع التركيز على تناول نظام غذائي متوازن وغني بالماغنيزيوم للحصول على نوم هادئ.

في التالي، لمحة على أصناف ستساعدك على الاسترخاء.

السبانخ، والمكسرات والبذور والأفوكادو والفاصوليا السوداء. إنها غنية بالبوتاسيوم وتساعد على النوم المريح.

اللوز: مصدرٌ جيد للمغنيسيوم الذي يساعد على الاسترخاء.

الحليب الدافئ: يحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يحوله الجسم إلى سيروتونين وميلاتونين، وهما هرمونان ينظمان النوم.

بذور اليقطين تحتوي على المغنيسيوم، وتعطي شعوراً بالاسترخاء.

الشوكولا الداكن: يحتوي على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم الذي يعزّز الرغبة بالنوم.

مقرمشات أو رقائق الحبوب الكاملة: إنها مصدر جيد للمغنيسيوم المساعد على الاسترخاء والنوم.

شاي البابونج: يساعد على النوم، لأنه يحتوي على مركبات الفلافون، وهي فئة من مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب، وهناك أدلة على أن شرب هذا الشاي قد يعزز جهاز المناعة ويقلل من القلق والاكتئاب.

هذا وتتناول مواقع عدة فوائد فاكهة الكيوي، عصير الكرز الحامض، والأسماك الدهنية، والجوز والأرز الأبيض، على أنها أطعمة تقلل منسوب القلق والأرق، باعتبارها تساعد على استرخاء الجسم بفضل المغنيسيوم الذي يعزّز النوم المريح.