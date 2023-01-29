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يحتاج جسم الإنسان لقسطٍ وافر من النوم في كل ليلة. والمعدل العام المطلوب هو من 7 الى 8 ساعات للرجال والنساء.

وفي هذا السياق، يؤكد الأطباء أن الاسترخاء والنوم المفرط في الليلة التالية لا يمكن أن يُصلح الخلل الذي تسببه قلة النوم في الليلة السابقة.

أضرار قلة النوم، تتلخص بما يلي:

- ضعف الجهاز المناعي

قلة النوم بمعدل ساعتين طوال أسبوعين كافية لإحداث خلل في الجهاز المناعي، ومن الأعراض الشائعة التعرّض لنزلات البرد باستمرار.

- تقليل القدرات الذهنية

قلة النوم تؤثر بشكلٍ مباشر على القدرات الذهنية للمرء وتحدّ منها.

- زيادة الوزن

قلة النوم تُحدث اضطرابات في الهرمونات، ما يتسبب في زيادة الوزن. ذلك لأن قلة النوم تنمي الرغبة في تناول الطعام، بسبب إفراز هرمون "غريلين" المسؤول عن الإحساس بالجوع.

- كثرة التبول

في دراسة قام الباحثون بفحص الأنماط البولية للمتطوعين المحرومين من النوم، ووجدوا أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة إنتاج البول وزيادة الملح فيه