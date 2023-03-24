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إيلاف: كشفت دراسة حديثة أن بكتيريا موجودة في اللحوم مسؤولة عن إصابة مئات الآلاف من الأشخاص بعدوى في المسالك البولية رغم اهتمامهم بنظافتهم الشخصية إلى حد كبير، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وأظهرت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة جورج واشنطن أن بكتيريا "إيكولاي" أو التي تعرف باسم "الإشريكية القولونية" المتواجدة في اللحوم قد تكون مسؤولة عن إصابة نصف مليون شخص في الولايات المتحدة بمشاكل في المسالك البولية.

وتتواجد بكتيريا "إيكولاي" بصورة طبيعية في أمعاء البشر والحيوانات، وغالبية أنواعها غير ضارة، أو تسبب إسهالا لفترة قصيرة، ولكن بعض سلالاتها "خطيرة"، وقد تسبب الإسهال وتقلصات بالمعدة وغثيان وقيء، بحسب موقع مايو كلينك.

واعتمدت الدراسة على نتائج 1188 عينة من بكتيريا "إيكولاي" أصيب بها البشر، و1923 عينة من اللحوم المختلفة بما في ذلك لحوم "الدجاج والديك الرومي ولحم الخنزير".

وبتتبع سلالات هذه البكتيريا تبين أنها تصيب ما يصل إلى 640 ألف عدوى كل عام.

وعدوى المسالك البولية، قد تصيب "أي جزء من الجهاز البولي، بما يشمل الكليتين والحالبين والمثانة والإحليل". وقد تحدث تحدث العدوى عادة عندما تدخل البكتيريا في المسالك البولية، بحسب موقع مايو كلينك.