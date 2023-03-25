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حقق باحثون في جامعة ووهان الصينية إنجازاً علمياً سيخدم صحة النساء النفسية. فقد اكتشفوا إنزيماً يدعى «هيدروجيناز 3 ب هيدروكسيستيرويد» يرتبط ببكتيريا الأمعاء والاكتئاب لدى النساء.

وكانت الأبحاث السابقة قد حدّدت ان الحالة المزاجية الصحية أو الاكتئاب يمكن أن تترافق مع مستويات هرمون استراديول، وهو الشكل الأساسي للإستروجين خلال سنوات الإنجاب. ولوحظ أن النساء المصابات بالاكتئاب في فترة ما قبل انقطاع الطمث لديهن مستويات أقل من الاستراديول، ولكن لم يتم فهم سبب الارتباط.

لكن التحقيق الحالي بدأ بملاحظة مستويات الاستراديول في النساء المصابات بالاكتئاب قبل انقطاع الطمث، وقد تبيّن أنها كانت أقل بنحو 43%. فالاستراديول يدخل إلى القناة الهضمية بعد استقلاب الكبد ثم يُعاد امتصاصه جزئياً مجددًا من خلال الدم. لذلك اتبع الباحثون المسار من عينات الدم المنخفضة، والعودة إلى القناة الهضمية.

وعليه، لقد أظهرت الاختبارات أنه في غضون ساعتين، تدهور الاستراديول بنسبة 77.8% في أحشاء النساء المصابات بالاكتئاب وبنسبة 19.3% فقط في المجموعة غير المصابة بالاكتئاب.

وتبيّن أنه حتى لو كانت كلتا المجموعتين قادرة على إنتاج استراديول بمستويات صحية، فإن شيئاً ما كان يسبب أو يسرّع عملية تفكك استراديول في بيئة الميكروبيوم.

وهو ما قاد الباحثين إلى اكتشاف ارتباط الإنزيم «هيدروجيناز 3 ب هيدروكسيستيرويد» ببكتيريا الأمعاء والاكتئاب لدى النساء.

