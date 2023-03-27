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إيلاف: حدد موقع "هافنغتون بوست" 5 أطعمة يتجنب أطباء الجهاز الهضمي تناولها وينصحون الابتعاد عنها في النظام الغذائي للحفاظ على صحة الأمعاء.

ألواح البروتين

تقول الدكتورة هارموني أليسون، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مركز تافتس الطبي، إنها تتجنب ألواح البروتين خاصة المعالَجة بشكل كبير.

وبحسب الأخصائية، تسبب ألواح البروتين الانتفاخ والغازات لاحتوائها على مواد حافظة كثيرة.

وتنصح أليسون بأنه يمكن الحصول على نفس كمية البروتين من كوب حليب أو حصة غذائية من زبدة الفول السوداني أو المكسرات أو بذور اليقطين.



اللحوم الحمراء والمعالجة

يتجنب الأطباء اللحم الأحمر، وينقل الموقع عن الدكتورة ريزوانا شودري، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في جونز هوبكنز، أنها تتجنب اللحوم الحمراء، وخاصة شرائح اللحم والبرغر.

وتقول شودري إن "اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون وأورام القولون، لأنها غنية بالدهون المشبعة".

ويرتفع خطر الإصابة بسرطان القولون لدى من يستهلكون أكثر من 100 غرام يومياً.

سمك أو دجاج مقلي

لا ينصح الأطباء بتناول السمك أو الدجاج المقلي. فالدراسات أظهرت أن زيت القلي يمكن أن يعدل بشكل سلبي ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى تفاقم تصلب الشرايين، عبر تراكم الدهون والمواد الأخرى على جدران الشرايين.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى عواقب مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.



المشروبات الغازية

يقول الدكتور سيمون سي ماثيوز ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في جونز هوبكنز، إن هذه المشروبات ارتبطت بحالات مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب".

كما ارتبطت بإثارة أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتجشؤ والارتجاع.



الخبز الأبيض

وفقاً للدكتورة شيلبا جروفر، مديرة برنامج الأورام والجهاز الهضمي في قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى بريغهام، فإن الحبوب المكررة أو المعدّلة ليست جيدة للأمعاء.

وتقول إن الدراسات التي قيمت الأنماط الغذائية أظهرت أن تناول كميات كبيرة من الحبوب المكررة ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالأكياس الالتهابية في الجهاز الهضمي.