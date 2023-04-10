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ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن فريقا من الباحثين من جامعة جنوب شرقي الصين نجح بتطوير نوعًا جديدًا من الجلد الإلكتروني لتمكين الروبوتات من التنقل بين الأشياء المحيطة لها في الظلام عبر حاسة اللمس عندما تكون الرؤية محدودة.



وشرحت أن العلماء طوروا هذا الجلد الإلكتروني الجديد القائم على أساس الحرير الطبيعي، وهي مادة بروتينية. وهو يتميز بأنه ناعم، ومصنوع من مادة هلامية، ولديه مظهر يشبه الشريط ويحاكي خصائص جلد الإنسان، ويحتوي على جميع الخصائص الفيزيائية والكيميائية الشبيهة بالجلد، مثل قابليته للتمدد وقدرته على الالتئام الذاتي والحموضة الضعيفة والأنشطة المضادة للبكتيريا.

ويشعر هذا الجلد بدرجة الحرارة والضغط والرطوبة في الظروف المحيطة له بمجرد تشغيله.

هذا وأشارت نتائج الاكتشاف التي نشرت في دورية "أيه سي إس نانو"، إلى أن ترقيع هذا الجلد أمر ممكن بسهولة عن طريق وصل قطعة جديدة بالقطعة المخدوشة.