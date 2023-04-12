قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أكد محامي المعارض الروسي أليكسي نافالني أن موكله المسجون منذ سنتين مريض ومتروك "بلا رعاية"، مديناً وضعاً "غريبًا جدًا".

وكتب فاديم كوبزيف في تغريدة الثلاثاء "ليل الجمعة السبت، استدعيت سيارة إسعاف إلى زنزانته بسبب مرض في المعدة تفاقم".

وأضاف أن نافالني (46 عاماً)، كان يعاني من "مرض مجهول لا يعالجه أحد"، مشيراً إلى أن "سجلاته الطبية تكشف أنه فقد في الأسبوعين الماضيين ثمانية كيلوغرامات".

وتابع أن الطرود التي أرسلتها والدة نافالني وتحوي أدوية "أعيدت إليها" ولم يتمكن من استلامها.

وأوضح كوبزيف أن موكله يصاب "بنوبات"، مؤكدًا أنه "لا يستبعد" محاولة السلطات ترك صحة المعارض السياسي "تتدهور، ليس بشكل مفاجئ بل تدريجاً".

وقال "سنطالب بإجراء فحوص للسموم".

وأوقف نافالني في روسيا في كانون الثاني/يناير 2021 لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف خلفها. وحكم عليه في آذار/مارس التالي بالسجن تسع سنوات بتهم "احتيال" يؤكد أنها مفبركة.

وفي بداية العام الحالي، قال نافالني إنه يعاني من أعراض تشبه الأنفلونزا وأنه محروم من الرعاية الصحية.

ودان أنصاره ما اعتبروه محاولة للكرملين "لقتله" ببطء.