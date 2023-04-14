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لوس انجليس: أُدخل الممثل الأميركي جايمي فوكس المستشفى بسبب "تعقيدات طبية"، لكنه في طور التعافي، على ما أعلنت عائلته من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأفادت قناة "سي ان ان" بأن الممثل البالغ 55 عاماً يخضع للمراقبة الطبية في مستشفى بولاية جورجيا الأميركية، حيث يصور حالياً فيلماً لحساب نتفليكس.

وكتبت ابنته كورين فوكس على إنستغرام الأربعاء "والدي جايمي فوكس واجه مضاعفات طبية بالأمس"، و"لحسن الحظ، بفضل التدخل السريع والعناية الطبية العالية الجودة، بات في طور التعافي".

ولفتت "سي ان ان" إلى أن الحالة الطبية الطارئة حصلت خارج إطار تصوير فيلم "بلاك إن أكشن" الجديد من نتفليكس والذي يشارك فيه فوكس البطولة مع كامرون دياز.

وذكر موقع "تي ام زي" المتخصص في أخبار المشاهير أن عائلة الممثل التي لم يكن بعض أفرادها معه، اعتبرت أن حالته جدية بما يكفي لنقله إلى المستشفى.

لكن فوكس "قادر على التواصل الآن، وهذا نبأ سار"، وفق ما نقل الموقع عن مصدر لم يسمّه.

ولم يرد وكلاء الممثل على أسئلة وكالة فرانس برس على الفور.

جوائز أوسكار

وقد نال جايمي فوكس خلال مسيرته خصوصاً جائزة أوسكار سنة 2004 عن أدائه اللافت لشخصية المغني راي تشارلز، أسطورة موسيقى السول، في فيلم السيرة "راي".

كذلك، رُشح إلى الأوسكار عن دوره في فيلم "كولاتيرال" في العام نفسه، وقد طبع الأذهان في الفترة الأخيرة من خلال أدائه شخصية عبد تواق إلى الحرية في فيلم الويسترن "دجانغو أنتشايند" لكوينتن تارانتينو.