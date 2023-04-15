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وجبة سحور الصائم يجب أن تكون صحية ومتكاملة وغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والسوائل. ويجب ألا تحتوي على الأطعمة الثقيلة أو المأكولات التي تسبب العطش مثل: الأطعمة المقلية والدهنية، الأطعمة المملحة والمخللات، الحلويات والسكريات العالية، الأطعمة الحارة والتوابل، المشروبات الغازية، العصائر الملونة والصناعية ذات المواد الحافظة.

إذا، ما هو أفضل طعام للسحور يساعد في تجنب المشاكل الصحية والتعب والإعياء والكسل خلال أيام شهر رمضان؟

- التمر هو أفضل طعام للسحور لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد، وعلى كميات كبيرة من السكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة. وهو غني بالألياف ولا يحوي أية دهون ضارة. كما أنه مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والسلينيوم والمنغنيز والكالسيوم والنحاس والكبريت العضوي والمواد المضادة للأكسدة.

- لبن الزبادي أو الحليب يحتوي على بكتيريا مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي، وهو مصدر جيد للكالسيوم والبروتين، ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

ويعتبر الزبادي والتمر أو الحليب والتمر وجبة سحور كاملة وصحية ومثالية، خصوصاً مع إضافة بضع حبات من المكسرات النيئة كالفول السوداني أو الجوز واللوز.

- الخضار مثل الخس والخيار، تحتوي على الفيتامينات والأملاح والألياف، وتمد الجسم بالسوائل لاحتوائها على كميات كبيرة من الماء، فتعمل على حماية الصائم من الإمساك والتخفيف من الشعور بالعطش خلال الصيام.

- التفاح والتين والبطيخ من الفواكه الجيدة على السحور. وأيضاً الموز لكونه يحتوي على ما يلزم الجسم من بوتاسيوم وماغنيسيوم.

- الفول مع زيت الزيتون من الأطباق المفيدة جداً على مائدة السحور الصحية، فهو غني بالبروتين ويمنح الجسم الشعور بالشبع لفترات جيدة كونه من المواد متوسطة السرعة في الهضم.

- الخبز الأسود أو الحبوب الكاملة هي مصدر جيد للكربوهيدرات، وتعتبر بطيئة الهضم، فتمنح الجسم الطاقة والنشاط لمدة طويلة.

- البيض والأجبان البيضاء ومشتقات الألبان مصدر جيد للكالسيوم والبروتين.

- الشوفان من الأطعمة الجيدة للسحور.

- الماء هو مكون أساسي ولا غنى عنه من مكونات مائدة السحور الصحية! عليك شرب كميات كافية من الماء ليس فقط وقت السحور وإنما طوال فترة ما بعد الصيام، وذلك لتعويض ما تم خسارته من سوائل خلال الصيام، ولتجنب مشاكل الجفاف ونقص الماء في الجسم.