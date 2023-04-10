قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



المعدل الطبيعي لضغط الدم هو 120/80 ويمكن أن يزيد أو ينخفض بناءً على الروتين اليومي والنظام الغذائي.

وبحسب الدراسات، يمكن السيطرة على تقلبات الضغط غير الحادة، باستخدام الأدوية، واتباع نمط غذائي صحي.

ماذا عن ضبط معدل ضغط الصائمين في رمضان؟

في هذا السياق، يوصي خبراء الصحة مرضى ضغط الدم بضرورة اتباع الممارسات الصحية خلال شهر الصيام، لتقليل مخاطر التعرض للمضاعفات. التفاصيل في التالي:

- يحذّر الأطباء مرضى ضغط الدم بضرورة إنهاء الصيام في حالات الشعور بآلام في الصدر، وعند حدوث ارتفاع في ضغط الدم لأكثر من 160 / 100، أو الإصابة بجلطة في المخ أو وجود مشاكل في الكلى أو اضطرابات مستويات السكر

- يوصي الخبراء بأن الخضروات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم يجب أن تكون جزءاً أساسياً من الوجبات الرمضانية

- من الضروري تجنب الأطعمة والسوائل التي تحوي نسبة عالية من الدسم.

- تقليل كميات الطعام والأملاح واللحوم الحمراء، والإكثار من الخضروات والفاكهة.

- الحد من الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات، ويمكن استبدالها بتناول السلطة الخضراء الطازجة.

- ممارسة الرياضة، وخاصة المشي قبل الإفطار مباشرة أو بعد تناول الطعام بساعتين أو ثلاثة على الأقل.

