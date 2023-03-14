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خصت وزارة الصحة المصرية، مرضى السكري بالقدر الأكبر من النصائح، قبل بدء صيام شهر رمضان، حيث دعتهم إلى استشارة الطبيب، ومعرفة كيفية التعامل مع الصيام والأدوية والنظام الغذائي، حفاظاً على صحتهم.

ونصحت بالتوقف عن شرب المنبهات، وخاصة القهوة والنسكافيه، قبل بدء رمضان، بهدف الوقاية من الشعور بالصداع أثناء الصيام.



في هذا السياق، قدمت د. لمياء هارون، اختصاصية التغذية العلاجية بالوزارة نصائح مفصلة لمرضى السكري، مؤكدة على أهمية استعدادات مريض السكري لقدوم شهر رمضان، لضبط مستويات السكر في الدم والتعرّف على أفضل الطرق الصحية للتعامل مع الصيام والأدوية.



ونصحت بمراقبة مستوى السكر في الدم بشكلٍ دائم دون حدوث أعراض التعب خاصةً في الفترة ما بين العصر وآذان المغرب، وتحديداً قبل موعد الآذان بساعتين. فإذا شعر بأن استمرار الصوم سيسبب له مضاعفات صحية، فعليه أن يبادر بالإفطار قبل الموعد، حفاظاً على صحته.



ونصحت هيئة الدواء المصرية باستبدال عصائر ومشروبات الفاكهة التي تحتوي على السكر المضاف​، بالعصائر الطازجة بدون إضافة سكر​.

كما نصحت بتقليل كمية السكر في المشروبات الساخنة، مثل الشاي والقهوة.



ونبّهت أيضاً إلى ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الرياضية، ​واستبدالها بمنتجات الحليب والزبادي غير المنكهة، وبدون إضافات، مع الحرص على تقليل كمية السكر أثناء إعداد الحلويات المنزلية إلى النصف​.